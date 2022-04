Sénégal: Saint-Etienne / Sada Thioub - " On est tombé sur une très bonne équipe de Marseille "

Sada Thioub, international sénégalais est revenu sur la défaite (2-4) de son équipe Saint-Etienne face à Marseille lors de la 30e journée de Ligue 1 française.

L'ailier sénégalais a répondu aux questions du Progrès après la lourde défaite de sa formation. A en croire le joueur de 26 ans, l'AS Saint-Etienne était tombée sur bonne équipe marseillaise. " Il y a beaucoup de déception même si on est tombé sur une très bonne équipe de Marseille. On aurait pu éviter pas mal de buts concédés : deux penaltys, un but contre notre camp et un où on se fait prendre en contre. On a essayé de prendre ce match par le bon bout et on était plutôt bien avec l'ouverture du score de Denis (Bouanga). On a essayé de bien défendre, de contenir notre adversaire mais on a payé cash nos erreurs.

Ce n'est pas qu'on a refusé le jeu. Marseille a fait en sorte qu'on se retrouve dans un bloc bas. On n'a pas pu aller les chercher plus haut à cause de leurs déplacements. A Lorient ce sera un match décisif face à un concurrent direct. Cette rencontre va compter mais les autres qui vont suivre également. Si vous me dites qu'on perd à Lorient et qu'on gagne les sept matchs derniers matches, je signe directement ", a-t-il fait savoir. En s'imposant (4-2), les Marseillais récupèrent la deuxième place au classement devant Rennes. De leur côté, les Verts restent barragistes et manquent l'occasion de sortir de la zone rouge.