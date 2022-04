Congo-Brazzaville: Quand un ancien Léopard redresse un journaliste en faveur d'un Léopard

Le Congolais François Kabulo, journaliste de son état a tenu des propos, dans une émission, Bosolo na Politik, qualifiant l'international Cédric Bakambu d'escroc.

Des propos très sensibles et pleins d'une certaine méchanceté. Des choses qui continuent de faire réagir. Déjà énergiquement condamné par la majeure partie de ses compatriotes; beaucoup de Congolais, même parmi les Léopards, anciens ou nouveaux, à l'instar de Distel Zola, ancien international congolais, évoluant aujourd'hui, aux États-Unis, a jugé outrancière l'attitude de François Kabulo à l'égard de toute la sélection de la RDC. " La défaite et la victoire font partie du jeu dans le football. Celle-là c'est vrai, est plus difficile à encaisser. Mais de là, à dire que les Léopards sont des escrocs... Reconsidérez vos propos et ayez un discours plus cohérent et objectif ", avoue-t-il. C'est ce qu'écrit le milieu de terrain sur son compte Twitter, lui qui avait effectué le déplacement de Casablanca pour soutenir ses collègues. Tout en poursuivant, " Je comprends la frustration de tous les Congolais après cette défaite, mais se désolidariser à ce point-là c'est méchant. " a-t-il enchainé.