Sénégal: Louga - Le gouverneur salue "l'engagement permanent" des forces de défense

Louga — Le gouverneur de la région de Louga, El Hadji Bouya Amar, a salué, lundi, la "fusion" des Forces de défense et de sécurité avec les populations, ainsi que leur "engagement permanent" dans la prise en charge de la sécurité des personnes et de la défense territoriale. "Dans leur mission difficile de sécurité des personnes et de défense territoriale, les forces de défense et de sécurité n'ont pas de repos, c'est l'engagement permanent. Nous saluons leur détermination dans la prise en charge des défis sécuritaires, surtout face aux différentes menaces dont le terrorisme", a-t-il dit. M. Amar s'exprimait au terme du défilé militaire et paramilitaire marquant la célébration du 62ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Cette année, les festivités sont placées sous le thème : "Forces de défense et de sécurité et résilience nationale". "Je voudrais magnifier leur engagement. Quand on parle de résilience, tous les esprits sont tournés vers la lutte contre la pandémie du Covid19. Et en 2020, ils nous ont été d'un grand apport dans la gestion sanitaire et sécuritaire de la maladie aux côtés des services médicaux et des autorités administratives", a-t-il rappelé.

Le défilé militaire et paramilitaire s'est tenu sur le boulevard Abdou-Diouf. Il a enregistré la participation de détachements de la Compagnie de gendarmerie de Louga, de l'Escadron de surveillance et d'intervention de Linguère et du 22ème Bataillon de reconnaissance et d'appui. La Compagnie d'incendie et de secours de Louga, le Groupement mobile d'intervention, le service de l'hygiène, les anciens combattants et une compagnie du 12ème Bataillon d'instruction ont également pris part au défilé. Selon El Hadji Bouya Amar, "les forces de sécurité et de défense sont très proches des populations.

Nous saluons leur fusion avec le peuple. C'est important à souligner dans une République où règne l'Etat de droit et les libertés publiques, malgré les difficultés économiques". A cet égard, il a invité les populations à être des citoyens aptes et engagés à soutenir et collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans leur mission, indiquant que la sécurité est "devenue globale". Le gouverneur de Louga est revenu sur les moyens consentis par l'Etat du Sénégal pour renforcer la sécurité dans cette région septentrionale. Il a cité à cet effet le camp militaire du 22ème Bataillon de reconnaissance et d'appui, installé à Louga depuis deux ans. "Ce camp va monter en puissance. Et à cela s'ajoute le camp de Dodj, au niveau du département de Linguère, la création de la nouvelle compagnie de gendarmerie de Linguère, ainsi que la création prochaine de nouvelles brigades et de postes de police", a-t-il détaillé. Pour appuyer les efforts de l'Etat dans le domaine sécuritaire, Il a appelé la jeunesse au travail, à la discipline et à la rigueur et à prendre conscience de l'importance de la formation, de l'éducation et de l'ordre afin de conduire le pays vers le développement et l'émergence.