Sénégal: La FSF s'indigne des insultes racistes à l'encontre de Kalidou Koulibaly

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dénoncé lundi les insultes racistes dont a été victime dimanche le capitaine de l'équipe nationale A, Kalidou Koulibaly.

"Comme à leurs tristes habitudes, certains supporters bergamaschi de l'Atalanta de Bergame (Italie) ont encore réédité leurs bêtises humaines en proférant des injures ignobles et racistes vis-à-vis de notre capitaine et leader Kalidou Koulibaly", écrit la FSF sur compte Twitter officiel. Dimanche, Koulibaly a été insulté en quittant la pelouse après la victoire (3-1) de son équipe sur le terrain de l'Atalante Bergame. Le capitaine des Lions a déjà été victime cette saison des mêmes insultes à Florence et plus récemment à Venise, informent des médias. A l'époque, le défenseur sénégalais avait fait semblant de n'avoir rien entendu.

Les images circulant sur les réseaux ont fait réagir l'Atalanta Bergame, qui a promis de donner suite à cet incident. "Tout comportement non conforme aux principes de civilité et d'éducation défendus depuis toujours par ce club, sera combattu avec force", avertit le communiqué du club italien. Il assure qu'il ne veut pas "donner de la visibilité à des individus qui n'ont rien à faire dans notre environnement (...)". II promet que "sans clameurs ni généralisations", il agira "auprès des instances compétentes afin de protéger l'image de la ville". Le maire de la ville de Bergame, Giorgi Gori s'est excusé sur Twitter au nom de sa ville. "Quelle honte ces insultes racistes au stade. Ces quelques individus ne nous ne nous représentent pas", s'est-il indigné. "Mes excuses et celles de tous les Bergamasques à nos amis de Naples", a-t-il ajouté. En Italie depuis 2014, Koulibaly, qui est dans le viseur de plusieurs gros bras du football européen dont le FC Barcelone (Espagne), pourrait prolonger son contrat à Naples. Agé de 30 ans, le champion d'Afrique 2021 avec le Sénégal, a déjà joué au FC Metz (France) et au RC Genk, en Belgique.