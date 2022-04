Sénégal: Fatick - La jeunesse invitée à s'inspirer des valeurs des forces de défense et de sécurité

Fatick — La gouverneure de la région de Fatick, Seynabou Guèye, a appelé lundi la jeunesse à s'inspirer des valeurs incarnées par les forces de défense et de sécurité sénégalaises.

"J'invite la jeunesse à s'inspirer des valeurs de nos forces de défenses et de sécurité", a-t-elle lancé. Elle s'exprimait au terme de la cérémonie de prise d'armes suivie d'un défilé à pied militaire et paramilitaire, organisée pour célébrer la 62ème édition de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Elle estime que la jeunesse sénégalaise "a besoin de références" et d"'être auprès de modèles, comme nos soldats et nos forces de défense et de sécurité." C'est selon elle une nécessité pour "avoir une société bien formée et qui pourra accompagner tout projet de développement mais aussi apporter une grande contribution à l'exécution du PSE [Plan Sénégal émergent] et permettre aux jeunes d'aller de l'avant". Elle souligne que les Forces de défense et de sécurité "nous montrent combien il est crucial d'être au service des autres" et parfois même au sacrifice de leur vie. Elle a rappelé aux jeunes, leur "sens élevé du sacrifice (... ), leur discipline de groupe et leur conscience professionnelle". "Ces valeurs qu'elles incarnent au quotidien ont fait de nos forces de défense et de sécurité, la fierté de tous les Sénégalais au plan national et international", a-t-elle poursuivi. "Nous devons donc, considérer nos forces de défense et de sécurité comme des modèles, des références, des exemples", a-t-elle exhorté.

Evoquant le thème du 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal--Forces de défense et sécurité et résilience nationale--, elle a magnifié leur apport dans la lutte contre la crise sanitaire liée à la covid-19. "Nos forces de défense et de sécurité ont suffisamment participé dans la lutte contre la crise sanitaire, notamment en veillant au respect des gestes barrières édictées", a-t-elle magnifié. Elle a ajouté qu'elles ont été au-devant du combat contre cette pandémie, exprimant sa reconnaissance pour la capacité de résilience dont ont fait montre les populations de Fatick. Elle s'est félicitée de la sortie massive de toutes les franges de la population, particulièrement des jeunes pour assister à cette prise d'armes. Elle a aussi magnifié le déroulement du défilé dans une belle ambiance qui a débuté depuis la veille avec la retraite aux flambeaux. Le commandant du 23e Bataillon de reconnaissance et d'appui (BRA), le lieutenant-colonel Moussa Thiombane, précise que 215 militaires et paramilitaires ont été mobilisés à Fatick pour la tenue de cette prise d'armes suivie d'un défilé à pied. La cérémonie s'est tenue sur le boulevard Macky-Sall, en présence de plusieurs autorités administratives et locales de la région. Des personnalités militaires, paramilitaires et civiles ont pris part à cette célébration riche en couleurs et rythmée par la musique principale des Forces armées.