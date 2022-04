Afrique de l'Ouest: Oulimata Fall Sarr - "Il faut encourager l'émergence de sociétés coopératives à vocation commerciale"

Toubacouta — La coordonnatrice nationale du Programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest (PACAO), Oulimata Fall Sarr, a estimé, lundi, que le temps est venu d'encourager l'émergence de sociétés coopératives à vocation commerciale, pour contribuer à la création d'emplois durables au Sénégal.

"Nous devons encourager l'émergence de sociétés coopératives à vocation commerciale au Sénégal, afin de soutenir et renforcer la compétitivité des filières stratégiques sur les marchés régionaux et internationaux, mais aussi la création d'emplois durables au Sénégal", a souligné Mme Sarr. Elle s'exprimait au cours d'une rencontre de présentation du PACAO-Sénégal, présidée par l'adjointe au maire de la commune de Toubacouta, Yandé Ndao.

"Nous voulons, à travers notre organisation, renforcer les chaînes de valeurs des filières mangue, oignon et des technologies de l'information et de la communication, avec l'objectif de promouvoir et faciliter le regroupement des opérateurs au sein de coopératives", a-t-elle expliqué. Elle a aussi indiqué que PACAO-Sénégal compte "soutenir la planification de la production au profit des industries et des consommateurs locaux". Le programme veut également améliorer la performance commerciale sur le marché national, augmenter les capacités d'exportation et faciliter l'accès à l'information sur les entreprises, a-t-elle poursuivi.

Ousmane Ngom, un producteur d'oignons originaire de la commune de Nioro Alasane Tall, estime que ce programme est venu à son heure pour régler définitivement toutes les difficultés des producteurs du Niombato et même de tout le département de Foundiougne. " Nous éprouvons d'énormes difficultés pour écouler nos récoltes. Nous avons de la peine à clôturer nos périmètres, en plus des soucis de la mévente. Mais, avec ce programme, nous espérons avoir plus d'amélioration et de rentabilité dans nos activités", a-t-il déclaré. PACAO-Sénégal est un programme du ministère du Commerce soutenu par le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural. Il est financé par l'Union européenne (UE) à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Il est mis en œuvre entre août 2020 et avril 2024.