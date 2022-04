Afrique: Mondial - Pas de sacre pour l'Afrique avant une décennie (Vahid Halilodzic)

Dakar — (APS) - Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilodzic, estime qu'il faudra encore attendre une décennie avant de voir une équipe africaine remporter la Coupe du monde.

"Il faudra encore une décennie pour qu'une équipe africaine soit couronnée vainqueur de la Coupe du monde alors que le continent compte certains des meilleurs joueurs du monde", a affirmé M. Halilhodzic, interrogé par la BBC. Certes, "les footballeurs africains progressent de plus en plus", mais "il faut un peu plus de temps", pour qu"'une équipe africaine aille jusqu'au bout un jour. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas relève néanmoins que les footballeurs africains figurent aujourd'hui "parmi les meilleurs du monde", citant Mohamed Salah, Sadio Mané, Achraf Hakimi, Yassine Bounou, entre autres.

"Maintenant, il faut que les équipes deviennent plus (efficaces) pour un jour aller jusqu'au bout. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais dans 10-12 ans, il y aura peut-être une équipe africaine qui l'emportera", a-t-il pronostiqué. Aucune équipe africaine n'a jamais atteint le dernier carré de la Coupe du monde, le Ghana étant la dernière équipe du continent à avoir disputé les quarts de finale en 2010. Cette année-là, l'Uruguay et Luis Suarez lui avaient barré la route après une faute de main sur la ligne de but en prolongation.

Lors de la dernière Coupe du monde, les cinq représentants de l'Afrique, dont le Maroc, avaient été éliminés en phase de groupes. Alors qu'il était le plus proche de la qualification au second tour, le Sénégal avait été la première équipe à être éliminée par la règle du fair-play. A la coupe 2022 au Qatar, le Maroc affrontera la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, la Belgique médaillée de bronze 2018 et le Canada, qui fait son retour au Mondial pour la première fois depuis 1986. Halilhodzic, qui est né en Bosnie-Herzégovine, a hâte de jouer contre la Croatie en raison des liens et de la proximité avec son pays natal. Les Lions de l'Atlas débuteront leur campagne par un match contre les vice-champions du monde, le 23 novembre, au stade Al Bayt d'Al Khor.

L'ancien international yougoslave aujourd'hui âgé de 69 ans explique que la Croatie est un pays voisin du sien. "Je suis souvent là-bas et je connais pas mal de gens en Croatie, l'entraîneur de la Croatie] Zlatko Dalic a joué dans le même club que moi. Il a entraîné mon frère. Il est originaire de Livno, qui n'est pas loin de Mostar (lieu de naissance)", a-t-il dit. "Je connais l'équipe. Ce sera le match que je préparerai avec plaisir", a-t-il ajouté. Le Maroc jouera ensuite contre la Belgique, 3-ème au Mondial 2018 et que le coach Halilhodzic et l'Algérie avaient rencontrée lors de la Coupe du monde 2014. "Nous avons mené jusqu'à la 70e minute, mais à la fin, nous avons perdu parce que nous avions peur", s'est souvenu Halilhodzic à propos du match de l'Algérie contre la Belgique il y a huit ans, que les Belges avaient remporté 2-1. Vahid Halillhodzic espère créer la surprise à la Coupe du monde 2022 lors de laquelle le Maroc participera à son sixième Mondial. L'équipe du Maroc avait atteint les 8-èmes de finale de la Coupe du monde 1986, avant d'être éliminée, 0-1, par l'Allemagne.