Sénégal: Les travaux de l'autoroute Dakar-Saint-Louis vont démarrer avant fin 2022 (ministre)

Saint-Louis — Les travaux de construction de l'autoroute devant relier Dakar à Saint-Louis vont débuter avant la fin de l'année 2022, a annoncé le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye.

"Je vais le 17 prochain, avec le ministre des partenariats, à Djeddah [Arabie Saoudite], pour signer une convention avec la Banque islamique de développement, qui est un des bailleurs de ce projet", a-t-il indiqué à la presse, après la prise d'armes marquant la célébration du 62-ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Pour la première fois, cette cérémonie s'est tenue sur l'avenue générale de Gaulle, plus adaptée à accueillir ce genre de manifestation et pouvant recevoir un public plus important que la place Faidherbe où elle se déroulait habituellement.

"Nous souhaitons que les travaux commencent avant la fin de l'année", a insisté Mansour Faye. Le gouverneur de région, Alioune Badara Sambe, s'est appesanti sur les projets de l'Etat dans la région de Saint-Louis, qui est "destinée à tirer" le Sénégal vers le haut grâce à son potentiel agricole. Il a émis le souhait pour que les travaux de construction de cette autoroute démarrent avant la fin de l'année et que le pays se relève après la crise de la covid-19 qui a secoué le monde. Il a félicité le commandant de la zone militaire nord, David Diawara, et émis le vœu de voir le défilé motorisé et les civils revenir lors de la prochaine édition de la fête de l'indépendance à Saint-Louis.