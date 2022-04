Sénégal: Plaidoyer pour la préservation du contrat de confiance entre forces de défense et de sécurité et populations

Kaolack — Le commandant de la zone militaire numéro 3, le colonel Amadou Makhtar Ndiaye, a prôné lundi la préservation du "contrat de confiance et les liens qui unissent les forces de défense et de sécurité et les populations", dans le but selon lui de consolider la résilience nationale.

Le contrat de confiance et les liens qui unissent les forces de défense et de sécurité et les populations doivent être préservés, pour pouvoir consolider la résilience nationale", a souhaité le colonel Ndiaye. Il s'exprimait à l'occasion de la prise d'armes marquant le 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, sous la présidence du gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue. "Cette cohésion qui existe au sein de l'armée est essentielle pour bâtir et construire la résilience nationale, pour pouvoir faire face aux risques et menaces de tous ordres qui assaillent notre pays", a justifié le colonel Ndiaye. Le 62 ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal est célébré cette année, sur le thème "Force de défense et de sécurité et résilience nationale".

Pour le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, "les forces de défense et de sécurité du pays ont toujours déployé d'importants efforts pour accompagner les populations dans les moments les plus difficiles". Il a rappelé par exemple le rôle joué par l'armée lors de la pandémie de Covid-19 dans l'accompagnement des populations, notamment pendant le couvre-feu et l'état d'urgence. "Face à la montée des périls, elles ont l'habitude d'accompagner les populations, notamment lors des catastrophes naturelles. Ces forces de défense et de sécurité jouent un éminent rôle pour traduire en acte concret le concept armée - nation", a encore magnifié Alioune Badara Mbengue.

Il a ainsi lancé un appel aux populations, pour beaucoup plus de considération envers les forces de défense et de sécurité nationales. "Les forces de défense et de sécurité peuvent servir de vocation aux jeunes. Dans leur discipline, elles charrient beaucoup de respect et de considération qui peuvent participer à la transformation citoyenne de notre jeunesse", a estimé M. Mbengue. À Kaolack, 477 militaires et paramilitaires ont défilé à l'occasion de la prise d'armes marquant le 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Des unités des armées, de la gendarmerie, de la police, des douanes, des eaux et forêts, des sapeurs-pompiers ont défilé, ainsi que les anciens combattants et des agents de l'administration pénitentiaire.