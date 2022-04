Sénégal: Diourbel - Le gouverneur magnifie l'engagement des forces de défense et de sécurité

Diourbel — Le gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye, a magnifié lundi l'engagement et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, lesquelles, souligne-t-il, sont en train de relever de multiples défis dont celui de la sécurité.

"Nos forces de défense et de sécurité, de par leur professionnalisme, de par leur engagement sont en train de relever de belle manière-- de tout le temps d'ailleurs-- le défi sécuritaire et les multiples défis qui sont devant nous", s'est-il réjoui. Le chef de l'exécutif régional s'exprimait au terme de la cérémonie de prise d'armes marquant la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, placé sous le thème : "Forces de défense et de sécurité et résilience nationale". Il a rappelé que les forces de défense et de sécurité se sont illustrées dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, notamment dans la ville de Touba.

"L'armée et toutes les forces de défense ont contribué de manière admirable à la lutte contre le covid-19, d'abord en terme de résilience sociale. Durant la phase de distribution des vivres aux populations, nous avons vu l'engagement à nos côtés des forces de défense et de sécurité ", a-t-il salué. Et lors des inondations survenues pendant le dernier hivernage, les sapeurs-pompiers ont constamment été au chevet des populations sinistrées de la région, s'est-il félicité. "Ces sapeurs-pompiers ne dormaient pas. Puisque les populations étaient dans les eaux, il fallait venir les secourir pour essayer de les tirer de cette situation et cela a été noté à Touba, Diourbel et Bambey, dans toute la région", a rappelé Gorgui Mbaye. Des militaires, paramilitaires et anciens combattants ont défilé lors de cette prise d'armes, marquée également par une prestation des majorettes. Dimanche, lors d'une retraite aux flambeaux, les forces de défense et de sécurité ont sillonné les grandes artères de la ville, pour communier avec les populations.