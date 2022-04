Cote d'Ivoire: Commerce transfrontalier - La fondation POS sensibilise aux outils techniques à Abidjan

La Fondation POS (Perfecter Of Sentiments) a animé, récemment, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci) d'Abidjan-Plateau, un atelier de sensibilisation des acteurs du commerce transfrontalier à l'usage des outils techniques à leur disposition dont la maquette d'un portail web à venir. Qui donne accès à des informations relatives à la réglementation en vigueur (environnement des affaires, coûts des taxes, etc.) dans le pays de destination.

La session a été organisée en partenariat avec la Commission du commerce international du Ghana. Organisés en collaboration avec la Cci-Ci, l'Alliance Bordeless et l'Agence allemande de coopération internationale (Giz), les travaux ont consisté en une consultation sur le thème de la promotion du commerce transfrontalier à petite échelle, l'Etat de droit et l'utilisation des outils techniques en Afrique de l'ouest. La rencontre a permis de faire un état des lieux et comprendre la portée du commerce transfrontalier, les structures existantes, les initiatives. Mais également d'identifier les défis communs afin de favoriser un partenariat solide dans la consolidation des efforts dans le sens de la promotion du libre-échange en Afrique. Les discussions ont aussi permis d'identifier d'autres acteurs, notamment étatiques et de les intégrer au dialogue des parties prenantes.

Avant l'ouverture des travaux, Jonathan Osei Owusu, directeur exécutif de la Fondation POS, a souligné l'importance des échanges et des recommandations attendus au sortir de l'atelier. Cela, afin de permettre un fonctionnement optimal du portail web susmentionné. " J'exhorte tous les participants à enrichir les résultats des recherches sur l'Accor de libre-échange continental africain et ses effets sur le commerce transfrontalier et le prototype du trade web portail que présentera notre partenaire ", a-t-il lancé. Pour le vice-président de la Cci-Ci, Samaké Vakaramoko, ce canal d'information témoigne du rôle que les technologies peuvent jouer dans " l'optimisation des procédés " des échanges inter Etats. La Fondation POS est une Ong de jeunes entrepreneurs ghanéens qui vise la promotion des jeunes, des droits de l'homme et la responsabilité sociale pour le développement collectif.