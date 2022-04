Afrique: CAN 2023 - Akwaba Mister Motsepe !

Dr Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (Caf), est à Abidjan pour une visite de travail de deux jours (du 3 au 4 avril).

Depuis l'apothéose de la dernière édition, le 8 février 2022 au Cameroun, tout s'accélère en Côte d'Ivoire. A un peu plus de 400 jours du coup d'envoi de la compétition qui va mobiliser 23 autres nations du continent en Côte d'Ivoire, la Caf, propriétaire de l'événement, prend ses quartiers dans le pays pour veiller au bon déroulement des choses. Pour cela, un siège leur a été trouvé. Un bel immeuble de haut standing situé dans la Commune de Cocody (Riviera Bonoumin). Le moins que l'on puisse dire est que Patrice Motsepe a un programme très chargé. En deux jours, il fera un aller-retour sur Korhogo pour constater, par lui-même, les réalités sur les infrastructures de la Can 2023. La journée marathon débutera aujourd'hui par le siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville où il sera reçu par la présidente du Comité de normalisation, Mme Mariam Dao Gabala. Il rendra une visite de courtoisie au ministre de la Promotion des Sports et du développement de l'Économie sportive, Paulin Claude Danho. Avant de tenir une séance de travail avec le Premier ministre, Patrick Achi.

C'est après tout cela qu'il rencontrera le Président de la République, Alassane Ouattara. Le siège situé à la Riviera Bonoumin, lui, sera inauguré dans l'après-midi, en présence du Premier ministre ivoirien. Après le séminaire de cadrage et de lancement de la phase pré-opérationnelle de l'organisation le jeudi 17 février 2022 à l'hôtel Tiama, au Plateau, au cours duquel François Amichia, président du Comité d'organisation, a dévoilé le thème du rassemblement en terre ivoirienne (La Can de l'Hospitalité), il y a eu une série d'activités, entre autres la présentation du Cocan Business club, le 10 mars dernier (une manière d'impliquer les entreprises ivoiriennes à la fête), et le lancement le jeudi 31 mars dernier, du concours de création de la mascotte au Palais de la Culture.

Sans oublier les nombreux efforts réguliers du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie sportive via l'Office national du sport (Ons) pour donner les informations utiles sur les travaux de réalisation des infrastructures liées à cette Can en Côte d'Ivoire. Cela témoigne bien que cette fête de la jeunesse est inscrite au plus haut niveau à l'échelle des priorités dans le pays. C'est dans cette ambiance bonne enfant des préparatifs que le président de la Confédération africaine de football (Caf), Patrice Motsepe atterrit à Abidjan. L'objet de la visite du grand patron du football africain, est l'inauguration, ce lundi 4 avril, du bureau permanent de la Caf dans la capitale économique ivoirienne. Pour avoir vu ce qui s'est passé ailleurs, notamment au Cameroun lors des visites d'inspection de la Caf, il faut croiser les doigts. Enfin, nous espérons que le président Motsepe, s'inspirant de l'expérience au Cameroun, va épargner à la Côte d'Ivoire le " Makossa " que toute l'Afrique et le monde du football ont dû danser, malgré eux. En tout cas, l'Afrique attend beaucoup de la deuxième visite du chef du football africain. Akwaba, mister Motsepe.