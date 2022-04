Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Le président de la CAF "confiant" en une organisation réussie en Côte d'Ivoire

Le président de la Confédération africaine de football (Caf), Dr Patrice Motsepe, a été reçu par le Président Alassane Ouattara ce lundi 4 avril 2022, au Palais présidentiel, à Abidjan-Plateau.

Le patron de l'instance africaine de football a dit avoir confiance en la Côte d'Ivoire pour une organisation parfaite de la Coupe d'Afrique des nations (Can). " La Côte d'Ivoire va bientôt accueillir la Can. Nous avons confiance qu'elle sera celle qui aura plus réussi en Afrique et même dans le monde. Cela se traduit déjà par l'engagement et le bon travail dans la réalisation des infrastructures sportives et les hôtels, et l'hospitalité pour plus de 200 pays avec environ 100 millions de personnes qui vont effectuer le déplacement ", s'est félicité Patrice Motsepe.

Il en a profité pour féliciter le Président de la République, Alassane Ouattara, pour le travail impressionnant abattu et pour son leadership dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Mais aussi de faire avec le Chef de l'Etat le point des préparatifs de cette 34è édition de la Can qui se déroulera en terre ivoirienne.

Avant cet échange avec le Chef de l'Etat ivoirien, Dr Patrice Motsepe a été reçu en audience par le Premier ministre, Patrick Achi, qui lui a encore donné l'assurance du gouvernement pour une parfaite organisation. " La Côte d'Ivoire sera à la finale ", a-t-il pronostiqué.