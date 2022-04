Sénégal: Mercato - Ca bouge pour Dembélé, reprise des discussions avec le Barça en vue d'une prolongation

La presse catalane fait état de la reprise des discussions entre le FC Barcelone et le clan d'Ousmane Dembélé au sujet d'une prolongation de l'international français. Mateu Alemany, directeur du football catalan, a rencontré l'agent du joueur à Marrakech, lundi.

Le dossier épineux de la non-prolongation d'Ousmane Dembélé au Barça pourrait-elle avoir pris une nouvelle tournure ce lundi? Mundo Deportivo puis Sport ont fait état de la reprise des discussions entre le FC Barcelone et l'ailier français de 24 ans. Les deux quotidiens catalans ont révélé sur leur site respectif que Mateu Alemany, directeur du football du Barça, s'est rendu dans la journée à Marrakech (Maroc) afin de rencontrer le représentant du joueur, Moussa Sissoko, et de le sonder sur la possibilité d'une prolongation. Ces dernières semaines, le club barcelonais avait rouvert la porte à l'international tricolore (27 sélections, 4 buts), tout en assurant qu'il ne le prolongerait pas à n'importe quel prix.

Alemany: " Pour nous, il peut rester " " Lui et ses agents savent depuis près d'un an quelle est notre position, avait indiqué Alemany dimanche sur la chaîne Movistar+. Pour nous, il peut rester, tant que nous sommes sur des salaires soutenables et proportionnels à ses coéquipiers. " Les deux positions étaient si éloignées en janvier dernier que cela avait abouti à une sortie sans équivoque de son président Joan Laporta, indiquant que Dembélé ne serait plus intégré à l'effectif catalan jusqu'à la fin de son contrat en juin prochain. Mais sous l'impulsion de Xavi, Ousmane Dembélé a petit à petit retrouvé le onze catalan. Et retourné l'opinion publique, le Français étant même ovationné par le Camp Nou dimanche lors de la victoire du Barça face au Séville FC (1-0), un mois et demi après avoir reçu des sifflets nourris d'un public qui lui reprochait de ne pas avoir prolongé. Son contrat expirant le 30 juin, Dembélé est actuellement libre de signer gratuitement pour le club de son choix en vue de la saison prochaine.