Afrique: Qatar 2022 - La Tunisie croit l'exploit possible

Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie, invité à s'exprimer sur le tirage, a avoué que son équipe est tombée dans un groupe difficile avec le champion du monde en titre, la France et le Danemark, demi-finaliste de l'Euro 2021. Il a toutefois refusé de se voir vaincu avant d'avoir commencé la compétition.

Outre la France et le Danemark, la Tunisie sera issue du barrage devant mettre aux prises les équipes des Emirats arabes unis, de l'Australie et du Pérou.

Nommé en janvier dernier sur le banc des Aigles de Carthage après avoir officié en tant qu'adjoint, le technicien tunisien a assuré que ses joueurs vont jouer crânement leurs chances pour se hisser au deuxième tour.

"Le tirage au sort du mondial du Qatar 2022 a placé la Tunisie dans un groupe difficile mais elle jouera avec l'objectif d'atteindre le second tour pour la première fois de son histoire", a dit le technicien.

Evoquant la rencontre contre la France, un match programmé le 30 novembre, Jalel Kadri reconnait que les Bleus partent avec la faveur des pronostics.

"C'est un adversaire qu'on respecte énormément. C'est le tenant du titre, c'est un grand défi. Il y a une population importante de Tunisiens en France, on le sait. On a des joueurs comme Whabi Khazri, un de nos leaders qui évoluent dans ce championnat. Nous savons que ce sera une rencontre compliquée. On donnera le maximum pour présenter notre équipe nationale de la meilleure des façons", a-t-il dit.

"On jouera sans complexe, on fera tout pour honorer le drapeau. On a sept mois pour bien se préparer", avance Kadri.

Et il peut rappeler que le sélectionneur tunisien est entouré par deux adjoints, Selim Benachour (ex-PSG) et Ali Boumnijel (ex-Sochaux et Gueugnon), qui connaissent bien la France, le technicien espère s'appuyer sur leur expérience.

Connu dans les milieux du football mondial, le technicien tunisien Wajdi Essid, croit aussi aux chances des Aigles de Carthage d'atteindre le second tour.

"Maintenant que nous avons atteint le premier objectif et sommes qualifiés à la phase finale de la Coupe du monde, nous devons nous concentrer dès maintenant sur notre deuxième objectif, nous qualifier au second tour. Le public sportif n'accepte plus qu'on aille encore une fois à la Coupe du monde pour nous contenter de disputer les trois matches du premier tour et retourner à la maison. Pour moi, du moment que Wadie Jary (le président de la Fédération tunisienne de football) a déclaré lors de la cérémonie du tirage au sort que notre objectif est de nous qualifier au second tour, c'est la mission de ceux qui iront à Doha en novembre prochain. Nous prendrons au mot les responsables de l'équipe nationale", a-t-il expliqué.

"Toutefois, nous n'aurons pas au menu cette fois-ci la Mauritanie, mais plutôt le champion du monde en titre. Malgré cela, je reste confiant quant à la capacité de notre team national de passer le cap du premier tour, à condition de faire preuve de pragmatisme et d'intelligence dans le jeu", a-t-il insisté.

En ce qui concerne le Danemark, c'est une grande nation de football, comme c'est le premier match du tournoi, il ne faut surtout pas le perdre. Au pire des cas, il faudra faire match nul, a suggéré le technicien évoluant actuellement à Al Wahda en Arabie Saoudite.

"Pour ce qui est du second match, je doute que les Emirats, qui ne sont pas à leur meilleur niveau, iront au Mondial. Entre le Pérou et l'Australie, je préfère de loin les Péruviens. Au moins, contre eux, on peut avoir des chances de nous exprimer sur le terrain et dérouler notre jeu. Les Australiens, avec leur engagement physique et leur jeu direct, seront intraitables", a-t-il analysé.

Contre la France, il ne faudra pas jouer avec le complexe d'infériorité, l'idée qu'on joue contre le champion du monde en titre, que c'est une sélection beaucoup plus forte que nous. Contre la France, la préparation mentale primera, a-t-il dit.

"Notre force réside dans le collectif. La Coupe du monde n'est pas faite pour les joueurs vedettes. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar n'ont jamais remporté de Coupe du monde avec leurs sélections respectives", a rappelé le Tunisien appelant Jalel Kadri de préparer son plan de jeu pour chacun des trois matches du premier tour.

La Tunisie qui a déjà cinq phases finales de Coupe du monde, n'a jamais accédé au second tour.