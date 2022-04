Gabon: Droits des femmes et violences basées sur le genre - Les résultats de la dernière enquête d'Afrobarometre

Les résultats de la dernière enquête d'Afrobarometre au Gabon ont été rendus publics le 30 mars dernier. "Les droits des femmes et les violences basées sur le genre : Perceptions des Gabonais" était le thème ayant donné des résultats du 9ème tour d'Afrobarometer au Gabon. La lutte pour ces doits des femmes connait une évolution significative, mais il reste encore beaucoup à faire en matière de lutte contre les violences dont elles sont victimes au quotidien.

Les violences sont légions et multiformes au Gabon. La gent féminine est le plus exposée. Elle subit en silence et a parfois a du mal à dénoncer ces atrocités pour multiples raisons. Aussi, faut-il indiquer que la question des droits des femmes connait une avancée significative au Gabon affirme la société. la Loi N° 006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes, adopté pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de discrimination est une arme juridique pour elles, même si cette même société souligne qu'il reste encore beaucoup à faire en la matière.

L'homme doit il violenter sa femme ?

Concernant les Violences basées sur le genre par exemple, les résultats de l'enquête révèlent que la très large majorité des Gabonais disent qu'il est justifié qu'un homme bat sa femme si elle fait quelque chose qu'il n'aime pas. La large majorité des Gabonais affirment que la violence domestique est une affaire criminelle plutôt qu'une affaire privée.

Les résultats qu'offre l'enquête montrent que seules 51% des femmes victimes de violence sont aptes à ester en justice ou se plaindre auprès des autorités compétentes. La méconnaissance des droits ou les démarches à suivre sont aussi un handicap. Certaines femmes qui subissent des violences font le choix de trouver des solutions à l'amiable ou de garder le silence car le poids de la société pèse sur leurs frêles épaules.

Parlant des Droits des femmes : , les résultats d'Afrobarometre indiquent que la majorité des Gabonais affirment que les femmes devraient bénéficier des mêmes droits pour avoir un emploi et au foncier que les hommes. Une majorité des Gabonais apprécient d'ailleurs les politiques du gouvernement sur la promotion des droits des femmes. La plupart des Gabonais soutiennent l'égalité des genres pour la possession de terre et pour l'emploi.

En matière de Performance du gouvernement sur la promotion des droits des femmes : La majorité des Gabonais jugent satisfaisante la performance du gouvernement dans la promotion de l'égalité des droits et des chances en faveur des femmes.

Il faut rappeler à des fins utiles qu Afrobarometre est un réseau panafricain, indépendant, à but non-lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie.