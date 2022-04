Maroc: Les relations Maroc-Espagne s'orientent vers une nouvelle phase (universitaire)

Fès — Les relations entre le Maroc et l'Espagne s'orientent vers une nouvelle phase pour plusieurs considérations, dont le fait que l'embellie intervient après une longue crise politique inédite entre les deux pays, a affirmé le professeur universitaire, Said Saddiki.

Dans une déclaration à la MAP, le professeur des relations internationales à la faculté de Droit de Fès a souligné que les deux Royaumes se sont rendus compte, après cette crise, qu'"ils ne peuvent être que deux partenaires fiables", ajoutant que "l'Espagne et le Maroc se sont mis d'accord également sur les principes susceptibles de créer un cadre d'un partenariat stratégique, solide et stable".

Ces principes ont été contenues dans le message adressé par le président du gouvernement espagnol à SM le Roi Mohammed VI et dans le communiqué du cabinet royal et la déclaration du ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a-t-il rappelé.

L'embellie dans la crise entre les deux pays intervient, également, dans une conjoncture marquée par les répercussions de la guerre en Ukraine notamment sur les plans énergétique et économique, a expliqué M. Saddiki.

Cette crise ukrainienne, a-t-il poursuivi, a renforcé la conviction de l'Europe que le Maroc demeure un partenaire qui a une place et des moyens géopolitiques importants, outre le fait qu'il pourrait être un acteur soutenant la sécurité énergétique des Européens et des Espagnols en particulier, au vu de son potentiel en matière d'énergies renouvelables et des projets énergétiques en cours de réalisation dont le gazoduc Maroc-Nigéria.

Jeudi dernier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait eu un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Au cours de cet échange, SM le Roi a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.

Dans ce message, le président du gouvernement espagnol avait souligné que "l'Espagne considère l'Initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" au sujet du Sahara marocain.