Togo: Sûreté, sécurité et gouvernance portuaire

L'Union européenne organise du 4 au 8 avril une formation à la gestion de crise pour les cadres du port autonome de Lomé (PAL).

Une session organisée en collaboration avec le HCM (Haut Conseil pour la Mer). Elle est assurée par Expertise France. Sites sensibles et stratégiques, les installations portuaires exigent une parfaite maîtrise des risques et des menaces susceptibles de les affecter. La gestion d'une crise dans une installation portuaire nécessite donc une préparation spécifique de la part des autorités, car les conséquences peuvent s'avérer importantes sur un plan humain, matériel et environnemental. La formation a pour objectif de faire acquérir une vision commune des risques et des moyens mobilisables, de constituer une équipe de crise, de former cette équipe à la communication de crise et enfin de l'entrainer à travers un exercice de crise sur table. Cette initiative fait partie du projet WeCAPS de l'UE Il s'agit d'un programme dédié d'assistance technique. WeCAPS s'appuie sur les cadres internationaux et les bonnes pratiques en matière de sécurité et sûreté portuaires comme fondations stratégiques.