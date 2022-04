Afrique: Coopération - L'UMNG, le Cames et le Cesag veulent résoudre les préoccupations du développement

Le président de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG), le Pr Gontran Ondzotto, a signé le 1er avril à Brazzaville, avec le directeur général du Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag), Serge Balibié Auguste Bayala, et le secrétaire général par intérim du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames), Abou Napon, un accord-cadre de coopération interuniversitaire.

L' accord siogné entre les trois parties a pour but de mettre en œuvre la thèse de doctorat "Gouvernance et développement" et de développer la coopération entre elles dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. Il a pour objectifs de développer la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants afin de faciliter la coordination et la collaboration d'activités pédagogiques ; la coordination et la collaboration en matière de recherche scientifique entre les chercheurs des universités de l'espace Cames ; l'élaboration de projets de recherche scientifique conjoints ; l'échange d'informations et de publications scientifiques ; la cotutelle de la thèse de doctorat "Gouvernance et développement". A cela s'ajoutent l'échange d'étudiants ; l'organisation de conférences à l'occasion de séminaires et rencontres scientifiques ; l'équipement des laboratoires et des salles de cours.

Les parties s'engagent, dans le respect de leur finalité propre, à poursuivre et approfondir la collaboration instaurée entres elles, suite à l'adoption, par le bureau du PTRC-GD, de la Charte de la thèse de doctorat "Gouvernance et développement", lors de la cinquième édition des journées scientifiques du Cames, tenues à Dakar, du 6 au 9 décembre 2021. Pour sa part, l'UMNG s'engage à héberger, en son sein, la formation doctorale Gouvernance et développement, et à recevoir des étudiants des universités de l'espace Cames, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'admission en vigueur dans la Charte de la thèse de doctorat "Gouvernance et développement".

" Le secrétaire général par intérim du Cames que je voudrais entièrement saluer pour être le témoin de cet engagement et je dirais, la partie prenante essentielle, nous aidera, sans doute lorsque les moments de doutes viendront, à pouvoir surmonter ces différentes appréhensions et à toujours aller de l'avant ", a commenté le président de l'UMNG, Gontran Ondzotto.

Intervenant à son tour, le secrétaire général par intérim du Cames, Abou Napon, a souligné que cet accord viendra renforcer effectivement le partenariat entre les deux institutions à travers la formation doctorale qui sera ouverte au sein de l'UMNG. Le Cames, à travers experts et professeurs, fera tout pour que l'UMNG et le Cesag aient les ressources humaines de qualité afin de faire en sorte que la formation qui sera dispensée soit de qualité.

Le directeur général du Cesag, Serge Balibié Auguste Bayala, a souhaité que vivent à jamais l'UMNG et le Cames.