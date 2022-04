Gabon: Réunion préparatoire du 54è anniversaire du PDG à Minvoul

Les responsables du parti démocratique gabonais (PDG), du département du Haut Ntem et les militants étaient en réunion ce dimanche 3 avril dans un hôtel du premier arrondissement de la commune de Libreville. L'objectif était de préparer les festivités du 12 mars en différé à Minvoul, date anniversaire de leur formation politique au pouvoir.

Les militants et sympathisants, ressortissants du département du Haut-Ntem dont la capital est Minvoul, disent être soudés derrière le Parti démocratique gabonais. Ainsi, afin de donner un cachet particulier à la célébration du 12 mars en différé, le Membre du bureau politique et Doyen politique Francis Nkea Nzigui , qu'accompagnaient les autres membres du bureau politique. Il s'agit notamment l'Honorable François Ango Ntoutoume, la Vénérable Marie Julie Billogho et le Membre du bureau politique en complément stratégique, Nestor Ayi, qui ont tenu une réunion le dimanche écoulé. Laquelle rencontre consiste à la mise en place des stratégies pour mieux rassembler et mobiliser le plus grand nombre des militants et sympathisants de leur parti le PDG .

Au cour de cette rencontre, le Membre du bureau politique et Doyen, Francis Nkea a exhorté les uns et les autres à être de plus en plus serein et solidaire, afin d'apporter un soutien sans faille à leur candidat naturel et que cette célébration en différée de la fête de leur parti doit être un exemple de grande mobilisation.

Le rendez-vous a été pris pour le 10 avril prochain à Minvoul