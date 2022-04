Congo-Kinshasa: Une avancée significative pour la phase décisive/P-DDRCS - Félix Tshisekedi patronne la validation de la stratégie nationale

Il s'est tenu, ce lundi 4 avril 2022, à la cité de l'Union Africaine, la réunion du Comité de pilotage du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS).

Cette réunion qui a été présidée par le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de Président du Comité de pilotage de cette plate-forme, a abouti à la validation de la Stratégie nationale dudit Programme, six mois après le lancement officiel des activités sur toute l'étendue du territoire national.

Dans son mot d'ouverture, le Chef de l'Etat a loué la qualité du travail abattu par les experts du Gouvernement en synergie avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux et la société civile, pour concevoir ce document stratégique qu'il considère par ailleurs comme une feuille de route dont la mise en œuvre devra concourir à la pacification de l'Est du pays.

Le président Félix Tshisekedi a néanmoins mis un bémol. Cette stratégie nationale du P-DDRCS, a-t-il nuancé, ne peut-il se suffire à elle-même. Son effectivité dépendra de sa mise en œuvre par les différentes composantes impliquées et regroupées dans le Comité de pilotage. Et de préciser que ce plan stratégique est appelé à des ajustements que requièrent les spécificités provinciales et locales à faire face durant sa phase d'opérationnalisation.

Bien avant son intervention, le Chef de l'Etat a sollicité un moment de recueillement en mémoire des casques bleus tombés récemment dans une embuscade à l'Est du pays.

Cette première phase des travaux a donné lieu à une série d'allocutions des personnalités invitées. Le gouverneur du sud Kivu qui est intervenu au nom de ses pairs, il s'est félicité de l'adoption de la stratégie nationale du P-DDRCS, résultante de leçons tirées des échecs des programmes antérieurs.

Il a félicité le Chef de l'Etat pour son investissement et sa détermination à stabiliser les institutions provinciales. Les ambassadeurs de la Grande Bretagne, de la Chine, du japon, ainsi que les représentants de l'Union européenne et du système des nations unies ont, pour leur part, salué le leadership du Chef de l'Etat congolais dans l'élaboration et l'adoption de ce document stratégique pour la paix, la cohésion sociale et la croissance inclusive en RDC. Ils ont également réitéré leur appui à la politique du gouvernement en matière de stabilisation, de sécurité et de relance économique à l'Est du pays. Clôturant cette séance de travail, le président Félix Tshisekedi a félicité les partenaires et autres acteurs impliqués dont la souscription au P-DDRCS, a-t-il dit, " va contribuer à sauver des vies et à faire renaitre l'espoir de paix ".