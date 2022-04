Cote d'Ivoire: Changement de comportement - La caravane "Jeunesse saine, protège-toi" lancée

Contribuer à la réduction de la propagation des Ist/Vih/Sida, des grossesses précoces, des conduites addictives et comportements déviants en milieu adolescent et jeune.

Tel est l'objectif du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique (Mpjipsc), en collaboration avec ses partenaires. Ce, à travers l'organisation de la campagne nationale de la communication pour le changement de comportement chez les adolescents et les jeunes, dénommée " Jeunesse saine, protège-toi ". Le lancement de cette caravane a eu lieu le jeudi 31 mars, au lycée moderne de Bingerville. Elle sillonnera l'ensemble du territoire toute l'année 2022 à compter de la période de Pâques.

Les équipes de campagne débuteront dans le district d'Abidjan, notamment dans les gares desservant les localités concernées par les festivités de Paquinou (Le "V" Baoulé), à l'occasion de l'organisation du festival international du Cogito et du Femua 14. Le proviseur du lycée moderne de Bingerville, Aimé Tapé a affirmé que son établissement a un effectif de 4000 élèves majoritairement très jeunes dont l'âge varie de 11 à 14 ans. Ces élèves, a-t-il déclaré, subissent une influence négative de leurs camarades d'ailleurs. " Si rien n'est fait face à cette situation, les investissements sociaux massifs consentis par l'État en matière de santé, d'éducation et d'emploi risquent d'être perdus, y compris les chances de tirer profit d'une dividende démographique jeune. Il importe donc de maitriser l'évolution de ces comportements à risque afin d'optimiser des jeunes ainsi que leur potentiel économique et social, gage d'un impact positif, d'un développement inclusif et durable ", explique-t-il.

Selon lui, l'intérêt de renforcer la résilience de ces jeunes élèves face à ces menaces, à travers la communication pour le changement de comportement sur diverses thématiques liées aux fléaux sociaux, y compris les offres de services en santé sexuelle et de la reproduction apparait comme une nécessité. A son tour, le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Anderson Achi a indiqué que cette sensibilisation va se faire en synergie avec les partenaires traditionnels notamment les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale, les Ong, les jeunes blogueurs et U-reporters en qualité de l'éducation de pairs. Enfin, les lycéens ont échangé sur plusieurs thématiques. Notamment " Fléaux sociaux en milieu jeune : quel modèle de jeunes pour un environnement sain et protecteur ? " ; " Comportements sexuels à risques : quels impacts sur l'avenir des jeunes ? ". Une façon de les prévenir contre les maux qui minent la société en général, l'école en particulier .