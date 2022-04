Cote d'Ivoire: CAF/ Inauguration d'un bureau permanent à Abidjan - Le symbole de l'engagement de la CAF aux côtés de la Côte d'Ivoire

L'organisation de la Can 2023 est un défi non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également pour la Confédération africaine de football (Caf). La Can ivoirienne constitue en effet la première véritable compétition organisée par le comité exécutif de la Caf dirigée par le Docteur Patrice Motsepe. Porté à la tête de l'institution en 2021, ce dernier ne cache pas son ambition de réussir en Côte d'Ivoire la plus belle Can jamais organisée sur le continent. L'inauguration du siège permanent de l'institution, qui a eu lieu hier, dans la commune de Cocody, constitue d'ailleurs un symbole fort de cet engagement. " La Caf veut faire de la Can 2023 la meilleure que l'Afrique ait connue...Nous allons travailler ensemble pour la réussite de cet évènement. Je suis satisfait des progrès déjà réalisés ", a déclaré le patron du football africain.

Représentant l'État de Côte d'Ivoire à cette cérémonie d'inauguration, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie sportive, Paulin Danho, a exprimé la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à la Caf pour son engagement en faveur de la Côte d'Ivoire. " Ce bâtiment démontre votre engagement à accompagner la Côte d'Ivoire. C'est la proximité avant la compétition. Cela va permettre de corriger certaines imperfections dans l'exécution du cahier des charges. Le compte à rebours a commencé. Nous allons corriger et réorienter nos forces pour réussir cet évènement. Toutes les infrastructures seront livrées au plus tard le 31 décembre 2022. La Côte d'Ivoire sera prête ", a affirmé le ministre Paulin Danho.

Pour la présidente du Comité de normalisation de la Fif, Mariam Dao Gabala, l'inauguration du bureau de la Caf marque le coup d'envoi de l'organisation effective de la Can 2023. Elle considère qu'il est le témoignage d'une collaboration confiante et convergente entre la Fif et la Caf. " Ce bureau est un engagement de la Côte d'Ivoire à mettre tout en œuvre pour que la Caf puisse mener ses activités en collaboration avec le ministère des Sports et avec toutes les entités intervenant dans l'organisation de la compétition ", a-t-elle affirmé. Il faut rappeler que ce siège de la Caf a été offert et entièrement équipé par l'État de Côte d'Ivoire. Il va accueillir une dizaine d'agents de la Caf et certainement quelques agents du ministère des Sports. Caractéristiques du siège.

