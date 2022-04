Cote d'Ivoire: CAN 2023 - La CAF confirme la tenue de la compétition en Côte d'Ivoire

Le Chef de l'État, Alassane Ouattara a reçu en audience, hier, le premier responsable du football en Afrique. En visite de travail dans le cadre de la prochaine coupe d'Afrique des nations de football qui va se dérouler dans cinq villes de Côte d'Ivoire (Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro), Patrice Motsepe, qui a d'abord eu un long entretien avec le Premier ministre Patrick Achi, s'est dit émerveillé par ce qui est en train de se réaliser par l'évolution des travaux en cours dans le cadre de la Can 2023. " J'en ai profité encore pour féliciter le Président de la République, Alassane Ouattara, pour le travail impressionnant qu'il abattu et pour son leadership dans ce merveilleux pays qu'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va bientôt accueillir la Coupe d'Afrique des nations. Nous sommes convaincus que ce tournoi en Côte d'Ivoire sera l'un des plus réussis en Afrique et même dans le monde ", a déclaré, à sa sortie d'audience, le successeur d'Ahmad Ahmad.

Des propos qui ont fait plaisir au Président de la République, Alassane Ouattara qui se réjouit d'avoir eu un excellent entretien avec le président de la Caf. Avant l'audience avec le Chef de l'État, Patrice Motsepe s'est rendu à la Primature où le Premier ministre Patrick Achi, en compagnie du ministre des Sports et du Développement de l'Économie sportive, Danho Paulin, le président du Comité d'organisation de la Can 2023 (Cocan 2023), François Albert Amichia et la présidente du Conor-Fif Dao Gabala lui ont fait le point sur les préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football qui se tiendra, en 2023 en Côte d'Ivoire.

Ce passage du président de la Caf en Côte d'Ivoire vient conforter François Albert Amichia, président du comité d'organisation de la compétition, que l'heure n'est plus à la tergiversation. Le compte à rebours a bel et bien commencé.

Après le séminaire de cadrage et de lancement de la phase pré-opérationnelle de l'organisation le jeudi 17 février 2022 à l'hôtel Tiama au Plateau, au cours duquel François Amichia a dévoilé le thème du rassemblement en terre ivoirienne ("La CAN de l'Hospitalité"), il y a eu une série d'activités, entre autres la présentation du Cocan Business club, le 10 mars dernier (une manière d'impliquer les entreprises ivoiriennes à la fête), et le lancement le jeudi 31 mars dernier, du concours de création de la mascotte au Palais de la Culture. Ce même 31 mars, le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie sportive via l'Office national du sport (Ons) dirigé par l'ancienne athlète de haut niveau, Mariam Koné Yoda, a présenté à la presse les avancées des travaux de réalisation des infrastructures liées à la Can en Côte d'Ivoire. La preuve que la Côte d'Ivoire a fait de cette compétition une de ses priorités.