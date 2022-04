Congo-Kinshasa: Adoption du plan stratégique national du programme DDRC-S

Le Programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S), prend de plus en plus forme avec l'adoption le lundi 4 avril, du plan stratégique national de sa mise en œuvre.

C'était lors d'une réunion du comité de pilotage autour du Chef de l'État Felix-Antoine Tshisekedi. Divers partenaires nationaux, internationaux et bailleurs des fonds ont présenté leurs visions, approches et garanties pour un soutien à ce processus, gage d'une stabilisation et pacification de la partie Est de la RDC.

Ce plan stratégique national, a expliqué Tomy Tambwe, coordinateur du PDDRC-S, constitue la feuille de route pour l'opérationnalisation du programme. A travers lui, la visée est de parvenir à un relèvement communautaire, la relance économique, la cohésion sociale et la stabilisation de toute la partie Est de la RDC.

Le président de la République Felix Tshisekedi et président du comité de pilotage a insisté sur le mode de gestion de la stratégie nationale validée ce jour.

" La stratégie nationale fait de la décentralisation, la responsabilisation, la transparence de la redevabilité des principes sacrosaints de ce mode de gestion. Le choix de ce principe répond, outre, à la devise de travail du PDDRC-S, à savoir, pour la communauté, avec la communauté et dans la communauté et par la communauté ".

Pour la matérialisation du PDDRC-S, l'Union Européenne, l'Union Africaine, la Grande Bretagne, la Chine, le Japon, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement ont unanimement garanti leur soutien pour le bien-être de communautés longtemps meurtries par les affres de la guerre.