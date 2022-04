Afrique: Umi Zaka - Entre le Japon et l'Afrique

Si vous êtes friands de découvertes culinaires, voici une adresse incontournable : le restaurant Umi Zaka de Four Seasons Resort Mauritius at Anahita. Il a ouvert ses portes à la fin de l'année dernière. Un lieu qu'il convient de découvrir en famille ou en amoureux. "Auparavant, l'espace où se situe aujourd'hui Umi Zaka était occupé par le bar principal de l'établissement hôtelier. Et le restaurant Le Bambous proposait un menu asiatique. Mais nous avons souhaité avoir un restaurant spécialisé en cuisine japonaise, tout en mettant en avant nos racines africaines et nos produits locaux et frais", souligne Béatrice Tsang, Assistant Public Relations Manager au Four Seasons Resort Mauritius at Anahita. Ainsi, l'intitulé du restaurant est un mariage de mots japonais et africain. Umi signifie "mer" en japonais et Zaka, mot d'origine africaine, veut dire "pure".

Le décor d'Umi Zaka est sobre. Des tons neutres ont été adoptés mais ils confèrent au lieu une ambiance intime et conviviale. Un lieu idéal pour se retrouver pour un dîner en tête-à-tête, tout en faisant plaisir à ses papilles. Un coup d'œil à la carte nous indique qu'en sus de mettre en avant la cuisine japonaise, les plats proposés font également la part belle à la cuisine singapourienne ou encore thaïlandaise. Le chef d'Umi Zaka vient du Népal. Il est accompagné d'une équipe résolument mauricienne. La carte, cependant, ne contient pas une longue liste de plats. "Nous proposons un voyage en Indochine. Umi Zaka vient enrichir l'offre culinaire que nous proposons au Four Seasons Resort Mauritius at Anahita car nous avons déjà des restaurants offrant une cuisine française, italienne, méditer ranéenne et mauricienne."

Les amoureux de fruits de mer ou les végétariens vont se régaler à Umi Zaka car la plupart des plats proposés sont soit à base de fruits de mer ou de légumes. "Nous misons sur des produits locaux tels que le poulet, le poisson et les légumes, qui rejoignent notre promesse de produits frais", souligne Béatrice Tsang.

Les plats dégustés sont raffinés, avec une recherche de saveurs évidente. En amusebouche, on y déguste des frites de patates douces, accompagnées d'une sauce spéciale, qui est composée de tamarin et de graines de sésame. L'entrée est un festin pour le palais, avec toute une panoplie de sushis et de makis. En plat principal, le Seared Black Cod est un must. À la fois sucré et salé, ce plat est élégant à regarder et raffiné en bouche. Le poisson est cuit à point, sa chair juteuse et sa peau grillée constitue un équilibre parfait entre saveur et texture. Autre plat signature de la carte, le Yong Chow fried rice. Ce plat aromatique remonterait à la dynastique Qing en Chine. Il marie grains de riz moelleux, cuits de main de maître au wok et un mélange de viandes et de crevettes. Au niveau des desserts, il y a du Mochi ice-cream, parfumé, au choix, au thé vert, au fruit de la passion et mangue ou au chocolat et noix de coco. Ils sont à déguster sans modération. La carte comprend également un moelleux au chocolat, accompagné d'un coulis de mangue, de perles de tapioca ou encore un sorbet yuzu. C'est une explosion de saveurs, qui ne manqueront pas de combler même les plus difficiles.

En sus des plats, les cocktails faits sur place sont également à découvrir. Chez Umi Zaka, ils vont des classiques aux boissons inspirées des îles, infusées avec des ingrédients en provenance d'Afrique et d'Asie. Ce qui donne des cocktails audacieux, aux arômes intrigants. Enfin, si vous désirez une touche japonaise traditionnelle à votre repas, une liste de sakés, distillés localement et aux arômes parfumés et fruités tels qu'à la pomme, la poire ou le litchi, sont également disponibles. Umi Zaka compte évoluer avec le temps et proposer d'autres plats et services. Le restaurant est ouvert tous les jours seulement pour le dîner. Il convient de réserver sa table avant de se déplacer.