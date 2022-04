Ile Maurice: Saisie en mer - La drogue destinée à un réseau très sélect du Nord et de l'Est ?

L'interrogatoire des trois passeurs arrêtés au cours de la grosse saisie de cannabis et haschisch en mer sera crucial. L'Anti Drug and Smuggling Unit espère pouvoir procéder à d'autres arrestations. Selon les enquêteurs, il pourrait y avoir bien plus de personnes impliquées, mais pour avancer dans cette enquête, cela dépendra aussi de la collaboration des suspects.

À qui pourrait appartenir cette importante cargaison de drogue ? La police privilégie un réseau très sélect opérant dans le Nord et l'Est. L'identité du propriétaire du horsbord, qui portait le nom initial du Paris Saint Germain et a ensuite changé de nom, devra être déterminée. Les colis saisis contenaient une note avec le nom du Paris Saint Germain. Le propriétaire du bateau pourrait être un habitant de l'Est qui intéresse déjà l'Independent Commission against Corruption (ICAC) pour blanchiment d'argent. Mais les suspects, eux, lors de leur arrestation, avaient dit ne pas savoir à qui appartient le bateau.

Navindra Guness et Miguel Basse, deux skippers de 21 ans et 27 ans domiciliés à Pointe-aux-Canonniers, et Aurélien Edouard, 21 ans et instructeur de Sky Surfing habitant Balaclava, devront répondre à une série de questions préparées par les officiers de la brigade anti-drogue pour faire la lumière sur ce trafic de drogue sur l'axe Maurice/Réunion par voie maritime. Navindra Guness est représenté par Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry alors qu'Aurélien Edouard est défendu par Mᵉ Anoup Goodary. Un calendrier de travail sera établi pour procéder à l'interrogatoire des suspects dans les plus brefs délais.

Pour rappel, dans la soirée du jeudi 31 mars, une opération de haute envergure menée par l'inspecteur Seewoo de la Special Cell de la Special Supporting Unit (SSU), et l'inspecteur Russie de la National Coast Guard (NCG) avec le concours de l'hélicoptère de la police sous le commandement du commissaire de police Anil Kumar Dip, a permis d'intercepter l'embarcation au large du Morne avec 30 kg de cannabis et 2 kg de haschisch. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 33 millions. Selon des sources proches dossier, ces jeunes n'en seraient pas à leur première traversée entre Maurice et l'île Soeur, à en juger par la présence de bidons de fioul sur le bateau.

Les suspects ont comparu en cour de Bambous lundi avant d'être reconduits en cellule.