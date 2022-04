Madagascar: " Tsenaben'ny Fizahantany " - Plus de 12 400 visiteurs enregistrés lors de la 5e édition

Une forte affluence de visiteurs a été observée.

Le salon des bons plans du tourisme ou " Tsenaben'ny fizahantany " organisé conjointement par le ministère en charge du Tourisme et l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), trois jours durant, dans l'enceinte de la gare à Soarano, a été un réel succès.

L'objectif a été largement atteint puisque les organisateurs ont enregistré plus de 12 400 visiteurs si les prévisions étaient d'accueillir 7 000 personnes à ce rendez-vous incontournable visant à développer en grande partie le tourisme national. Ceux-ci s'intéressent notamment aux diverses promotions proposées par les exposants dont entre autres, les Tours opérateurs, les hôteliers, les restaurateurs et bien d'autres prestataires touristiques, en vue de bien organiser leurs vacances de Pâques. Les tarifs de voyage offerts par la compagnie nationale Tsaradia à prix cassés attirent également de nombreux visiteurs. Raison pour laquelle, les destinations Nosy-Be et Sainte-Marie sont les plus prisées.

Plats spécifiques. En outre, les découvertes culinaires étaient à l'honneur dans le cadre de cette 5e édition du " Tsenaben'ny Fizahantany ". Les visiteurs ont eu l'occasion de déguster les différents plats spécifiques de chaque région de Madagascar. " Le but du salon étant de mettre en avant les bons plans du tourisme, les lieux incontournables pour tous les Malgaches qui souhaitent découvrir Madagascar autrement, en cette veille des vacances pascales. Une manière de promouvoir le tourisme national ", selon les organisateurs. Par ailleurs, divers ateliers et conférences thématiques y ont été organisés. Parmi lesquels, on peut citer, entre autres, l'atelier spécifique sur les métiers de guide dans le cadre de la réunion de la Fédération nationale des guides touristiques de Madagascar. L'état des lieux de ce secteur après presque trois années de crise liée à la pandémie de Covid-19 a été évoqué. La formalisation des acteurs n'est pas en reste. Il y a eu également une conférence sur la relance du tourisme. Le but est de faire avancer les réflexions et les stratégies sur le développement du tourisme dont entre autres, la validation de la stratégie nationale de développement touristique.