Madagascar: Vanille sous serre - Le nouveau pari de Madagascar

Lors d'une visite d'un site de culture de la vanille sous serre dans la région Sava, le ministre de l'Agriculture et de l'élevage, Harifidy Ramilison, a déclaré que son ministère comptait vulgariser cette pratique.

Madagascar demeure jusqu'ici le leader mondial de la vanille. La filière constitue la première source de devises pour le pays qui exporte chaque année en moyenne 85% de sa production vers des pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Canada. Sur la Grande Île, on retrouve principalement la variété de vanille planifolia, communément appelée vanille bourbon.

La filière vanille a rendu très riches certaines familles et assuré la prospérité de quelques entreprises, mais a peu profité aux producteurs. A rappeler également que le paradoxe de la vanille de Madagascar, qui représente toujours 41% de la production mondiale, se révèle sur l'augmentation des prix et la baisse de la qualité. Cela est dû notamment à la montée de l'insécurité, aux récoltes très précoces, au manque de contrôle, ainsi qu'aux faits de spéculation sauvage et de délinquance économique.

Selon une étude diagnostic de la filière vanille commanditée par la Banque mondiale à travers le Projet Pôle Intégré de Croissance (PIC), le défi de maintien de la qualité de la vanille malgache repose sur la teneur en vanilline qui devrait idéalement être supérieure ou égale à 1,6. Or, les expériences ont démontré que la culture de la vanille sous serre offre la possibilité d'améliorer le niveau de cette teneur alors que les coûts de production sont maîtrisés dans la durée.

Lors de sa visite dans les districts de Sambava et d'Antalaha, la semaine passée, le ministre de l'Agriculture et de l'élevage, Harifidy Ramilison, a souligné les avantages en misant sur la culture sous serre. Les planteurs pourront voir la qualité de leur vanillé améliorée alors que le besoin en eau est significativement réduit. Par ailleurs, la nouvelle méthode permet de mieux sécuriser la filière. Les vols et les cueillettes précoces avaient en effet sérieusement mis à mal les paysans opérant cette activité.

Selon le membre du gouvernement, son ministère va promouvoir la culture de la vanille sous serre. Et ce ne sera pas seulement dans les régions historiquement productrices de cette orchidée à lianes, mais aussi dans d'autres parties de l'île, dont le Sud. Si la plantation en sous-bois et la culture en intercalaire, une technique qui nécessite de cultiver les boutures de vanille entre les pieds de caféiers, restent les techniques les plus courantes, il semble donc que la vanille sous serre constitue le nouveau pari.

Préparer l'avenir

" D'un point de vue technique, les coûts de production se révèlent moindres, notamment pour ce qui est de l'utilisation de l'eau et des économies faites par l'introduction de technologies adaptées. Si cela fonctionne à merveille avec les plants de vanille, il n'y a aucun risque à l'appliquer à des plantes plus robustes. Cette alternative est donc une réponse viable et trouve naturellement sa place dans le PGE (Programme général de l'État) en tant qu'outil supplémentaire de lutte contre l'insuffisance alimentaire ", a aussi affirmé Harifidy Ramilison.

À savoir que la croissance du vanillier est optimale à des températures comprises entre 21 et 32°C. Au-delà de 36-38°C, il végète et peut mourir. Ces températures peuvent être atteintes notamment lorsque l'ombrage de la plantation est insuffisant. En outre, les besoins en eau du vanillier sont de l'ordre de 2000-2500 mm par an avec un stress hydrique de 45 à 60 jours à partir de la 3e année pour l'initiation florale, et l'humidité de l'air à rechercher est de l'ordre de 80%. D'après les spécialistes, toutes ces spécificités sont prises en compte et les exigences satisfaites pour la culture de la vanille sous serre.

Mais il s'agit aussi de se préparer à une reconfiguration du marché mondial car les recherches avancent à grand pas dans les pays occidentaux et risquent de concurrencer sérieusement la vanille malgache cultivée de manière traditionnelle. Ainsi, Eurovanille, qui se présente comme l'un des leaders mondiaux avec 6 000 clients à travers le monde, est en train de réunir sur un même site l'ensemble de sa production dans un bâtiment de 6 000 m2, situé à proximité immédiate de la serre expérimentale.