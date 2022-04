Madagascar: Santé - Diana et Sava bénéficient de matériel sanitaire

Pauvreté et manque de soins vont de pair. En matière de santé, les pays pauvres tendent à réaliser de moins bons résultats que les pays plus riches et, à l'intérieur d'un même pays, les pauvres se portent moins bien que les riches. Alors, plusieurs organisations internationales et donateurs de premier plan se fixent maintenant comme objectif primordial d'améliorer les résultats sanitaires des pauvres de la planète. Les Etats-Unis en font partie avec leurs ONG éparpillées dans le monde.

En mars 2022, quatre containers sont arrivés au port de Diégo pour équiper les structures sanitaires de base des régions Diana et SAVA. L'ensemble du lot comprend 200 lits d'hôpital avec matelas, ainsi que du matériel et des équipements divers (outils de diagnostic médical, kits d'accouchement, potences de perfusion, pèse-personnes, lunettes de protection, etc.). Le 1er avril, une donation a été effectuée au foyer Secren Antsiranana. Le maire de la ville d'Antsrianana, le Gouverneur de la Région Diana, le Gouverneur par intérim de la région Sava et la vice-présidente de l'Assemblée nationale de l'ex-province d'Antsiranana sont venus honorer la cérémonie.

En outre, le ministère de la Santé Publique et ses directions régionales travaillent étroitement avec USAID ACCESS afin de bien comprendre l'étendue des besoins dans les structures sanitaires de base. L'objectif étant d'équiper le personnel médical d'outils qui leur permettront d'améliorer les soins offerts aux patients. En outre, la pandémie de la Covid-19 crée des besoins accrus en fournitures et équipements médicaux dans tout le pays, et la dotation arrive à point nommé pour renforcer le système de santé et assurer le maintien des services essentiels dans les hôpitaux et centres de santé de base.

En 2019, le programme de santé USAID ACCESS, mis en oeuvre par Management Sciences for Health, a pu sécuriser l'acheminement de 28 containers en partenariat avec Project C.U.R.E., une ONG américaine spécialisée dans la fourniture d'équipements médicaux pour les centres de santé et hôpitaux dans les pays en développement. Ces containers arriveront progressivement jusqu'en 2023 et les équipements seront répartis et acheminés vers les districts et les communes bénéficiaires répartis dans les 11 régions d'intervention du programme USAID ACCESS : Analanjirofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Andrefana, Menabe, Melaky, Boeny, Sofia, Diana, et SAVA.