Nigeria: Les confessions chrétiennes de Kaduna - "Non à l'hypothèse d'engager des mercenaires étrangers pour combattre les terroristes"

Abuja — " Nous sommes surpris par les informations publiées dans certains journaux selon lesquelles le gouverneur Nasir el-Rufai, aurait menacé de déployer des mercenaires étrangers si le gouvernement fédéral ne parvient pas à combattre le banditisme et à mettre fin au terrorisme ", a déclaré le révérend John Joseph Hayab, Président de la Christian Association of Nigeria (CAN, organisation qui regroupe les principales confessions chrétiennes du pays) à Kaduna, l'État du nord du Nigeria, où les violences se sont multipliées ces dernières semaines, avec notamment l'enlèvement de deux prêtres catholiques (voir Fides 28/3/2022).

Après l'attaque du 28 mars contre le train de la ligne Abuja-Kaduna (voir Fides 30/3/2022), le gouverneur de l'État de Kaduna, Malam Nasir El-Rufai, a menacé de recruter des mercenaires étrangers pour combattre les terroristes si le gouvernement fédéral ne garantit pas la sécurité de ses citoyens. Au moins huit personnes sont mortes dans l'attaque, tandis que 168 autres ont été perdues.

"Bien que le CAN reconnaisse que les terroristes ont marqué un grand coup, il estime que si tout autre Nigérian avait présenté publiquement une telle idée, il aurait été arrêté par le gouvernement pour avoir sapé les agences de sécurité et le commandant en chef des forces armées", déclare le révérend Hayab. "Par conséquent, le CAN doute que la Constitution nigériane permette à tout responsable autre que le commandant en chef d'inviter des combattants étrangers dans le pays." "Le CAN reconnaît que ce dont le Nigeria a besoin à l'heure actuelle, c'est de la sincérité de la part de toutes les parties prenantes et de tous les citoyens pour trouver des solutions durables, et non de déclarations subjectives qui pourraient encore accroître la présence des bandits au Nigeria. Le CAN continuera de prier et d'exhorter les citoyens à se tenir en garde contre toute politique qui pourrait nuire au pays", conclut le président du CAN à Kaduna.