Liberia: Promouvoir l'accès à l'éducation pour les plus vulnérables, fournir une formation de qualité

Foya — " L'éducation au Liberia est très différente entre les zones urbaines et rurales. Nous, les ruraux, sommes défavorisés, nous n'avons pas d'aide du ministère. C'est ce qu'a déclaré Joseph Vayombo, Directeur de l'école primaire et secondaire catholique St Jean Vianney, gérée par la paroisse de la Société des Missions Africaines de Foya et dédiée au Saint Curé d'Ars.

Interviewé par le Père Lorenzo Snider, missionnaire SMA à Foya, sur la situation scolaire dans le nord-ouest du Liberia, M. Vayombo a déclaré que "le peu d'aide qui arrive va aux grandes écoles des villes. Nous n'avons pas de laboratoires ni de bibliothèques, et les enseignants et les professeurs sont mal formés. En outre, en Afrique, les parents doivent payer l'inscription dans tous les types d'écoles, y compris les écoles publiques. Une famille qui a 7-8 enfants, et qui a peu de moyens, est obligée d'envoyer certains de ces enfants travailler dans les champs, surtout les filles."

Le directeur explique les problèmes cruciaux auxquels les familles sont également confrontées en ce qui concerne l'achat de livres et de fournitures scolaires, ainsi que le manque de personnel. "Dans de nombreuses écoles, il n'y a pas de livres. Le gouvernement n'a pas envoyé de livres et de matériel scolaire subventionnés depuis au moins deux ans", explique Vayombo. Et puis il y a le déficit en personnel. La population augmente, mais aucun nouvel enseignant n'a été embauché depuis des années. De nombreuses écoles publiques continuent de fonctionner grâce à des enseignants "volontaires", qui reçoivent un salaire de misère de 8 euros par mois, mais aujourd'hui, le gouvernement n'accepte plus ces "volontaires", et les enseignants "officiels" sont donc contraints de supporter la charge impossible de deux ou trois classes chacun, classes composées en moyenne de 70 élèves !

Les élèves eux-mêmes, entendus par le père Snider, se sont dits ravis de pouvoir aller dans une école qui leur offre la possibilité d'aider leurs familles dans le futur, d'apprendre l'histoire des peuples et des traditions, la paix et le respect.

À la frontière de la Sierra Leone et de la Guinée, la paroisse des missionnaires SMA s'engage à faciliter l'accès à l'éducation pour les plus vulnérables, à offrir une formation de qualité, à fournir un lieu de dialogue et de discussion avec la communauté, et à concevoir des projets d'appui à l'agriculture qui leur permettront d'être plus indépendants à l'avenir.