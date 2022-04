Madagascar: Entreprenariat - Déficit de financement pour les femmes

L'accès aux financements est une arlésienne pour les femmes. C'est ce qu'ont indiqué les participants du Forum de la Presse Économique et Financière, qui a évoqué un déficit de financement des entreprises féminines, un manque d'engouement des femmes au Journalisme Financier et Economique. " On compte très peu de femmes journalistes spécialisées dans les finances et l'économie dans la plupart des pays africains.

Le Bénin, compte par exemple une seule journaliste économique ", a indiqué Félicienne Houesso du journal L'économiste. Au Burkina Faso, une seule femme officie dans le desk économie du quotidien public Sidwaya, selon Nadège Yé qui en était jusqu'à récemment la cheffe. Même situation dans la Tribune Afrique au Cameroun où, en quasiment dix ans de carrière, sa rédactrice en chef adjointe, Ristel Tchounand n'a vu arriver qu'une seule femme dans le desk économie. D'après les participants au forum, l'éducation et la formation sont des solutions qui permettront aux femmes de percer le plafond.

Grand déficit. En ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, même s'il est établi de façon documentée que les femmes africaines montent des affaires plus rapidement que partout ailleurs dans le monde (+25 à 30% pour les Africaines), leur accès aux financements est toujours problématique. En général, elles représentent entre 0 et 5% des portefeuilles des banques ou des microfinances, d'après la présentation faite par Esther Dassanou, responsable du programme AFAWA (Action affirmative pour le financement de l'entreprenariat féminin en Afrique) à la BAD (Banque africaine de développement).

En effet, cette institution financière estime que le déficit de financement pour les entreprises détenues par les femmes en Afrique monte jusqu'à 42 milliards de dollars. Là aussi, outre les raisons précédemment évoquées, il y a la méconnaissance des banques et institutions financières des besoins et problèmes spécifiques des femmes. En Afrique francophone par exemple, elles exigent des titres fonciers aux femmes pour accéder aux crédits. Or, les femmes n'ont pas accès à la terre donc aux titres fonciers, selon les propos d'Esther Dassanou. Pour que les femmes percent le plafond de verre, Éric Agnero, analyste politique et économique basé aux États-Unis estime que le renforcement des systèmes démocratiques obligerait les pouvoirs publics à prendre des décisions favorables aux femmes sous l'effet de la pression horizontale (populations) et verticale (décideurs).