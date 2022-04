Madagascar: Trail du Mandray - Belle performance des athlètes de l'AC Crown

Les grosses pointures dictent leur loi.

La deuxième édition du Trail du Mandray a connu un vif succès, le week-end dernier, dans la capitale du Vakinankaratra. Les cadors se sont démarqués.

Les amoureux de la nature et de la course se sont donnés rendez-vous ce dimanche à Antsirabe pour la deuxième édition du Trail du Mandray. Une édition très prometteuse car le nombre de participants a atteint les 550 coureurs issus d'Analamanga, de Vakinankaratra, de Sainte-Marie et de Toamasina, et qui avait aussi été marquée par la participation d'étrangers de douze nationalités différentes. Ils ont tout simplement apprécié le parcours. Sept coureurs ont abandonné leur course.

Pourtant, les expérimentés n'ont pas voulu lâcher prise et ont terminé le podium de la catégorie phare. Pour l'épreuve de 28 km, le titre a été arraché par Narcisse Ramanantenasoa qui n'est autre qu'un ex-sociétaire du Crown Athletic Club Antsirabe. Il a réalisé un chrono de 2h 00min 25sec. La deuxième place était un duel de costauds entre Albert Tovonirina de l'Asja Antsirabe et Jean Claude du club Crown.

Ce dernier a pu échapper de peu à son adversaire en quelques secondes (2h 01min 26sec). Chez les femmes, Navoko Arilalaina du Crown a fini première avec un temps de 3h 04min 00sec. Elle a été suivie de près par Hanitriniaina Maliharisoa qui est arrivée 4 sec plus tard. Clémence Andrea a trouvé le troisième rang en franchissant la ligne d'arrivée avec un chrono de 3h 08min 13.

Préparation avant l'UTOP. Nombreux sont ceux qui ont profité de ce parcours avec 800 m de dénivelé. Il s'agit déjà d'un entraînement avant l'UTOP. Jean Nelson Rakotozafy, le champion en titre de la course mythique de 126 km a terminé à la cinquième place. " L'important dans cette course c'est que j'ai pu travailler mon endurance. Une base afin que je puisse atteindre mon objectif de terminer Marozevo-Sahalemaka à moins de 2h30 et Marozevo-Mantasoa en 6h00 de temps. J'espère boucler l'Ultra de l'UTOP avec un chrono de 14h00 contre 14h30, mon temps de la dernière édition ", a-t-il fait savoir.

Deux athlètes de l'Ac Crown ont encore dominé les 13,5 km en l'occurrence Jean Claude Rakotonirina (51min 35sec) et Hajanirina (52min 24sec). Fulgence Rakotondrasoa a terminé le podium, crédité d'un temps de 52min 24sec. Lynah Rasoloheritiana de l'ASJA était championne chez les dames. Elle a dépassé largement Sarah Rasoafara, celle de AC Crown et Joséphine Raharinatoandro. Le parcours de 5 km est réservé à ceux qui ont voulu faire la découverte du trail.

" Les coureurs étaient très contents de l'organisation et cela me fait plaisir. Ils ont vraiment été époustouflés du paysage, surtout de l'image que donne la rizière du site d'Antsirabe. Le premier objectif est de créer une deuxième date importante à Antsirabe, car il y a déjà le trail d'Ibity. Cela permet aux gens de découvrir la région et les inciter à y revenir. C'est un moyen de redynamiser la région après deux ans de crise sanitaire ", note le président de la course, Yann Mayette, non moins président de l'AC Crown Athletic.