Afrique: Madagascar - Normandie - Élargissement de la coopération dans le domaine portuaire

Une délégation représentant la Région Normandie en France et conduite par François-Xavier Priollaud, vice-président en charge des Affaires Européennes et Internationales et du Rayonnement de la Normandie, est en terre malgache.

Elle a effectué une visite de courtoisie auprès du président du Sénat Herimanana Razafimahefa hier dans ses locaux au palais de Verre d'Anosikely. À cette occasion, le renforcement de la coopération entre la région Normandie et Madagascar, en particulier la région Atsinanana, a été évoqué. En effet, " la région Normandie entretient une coopération avec Madagascar, en particulier cette partie est de la Grande île, depuis plus d'une vingtaine d'années. Il s'agit notamment des coopérations basées sur des actions concrètes dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la formation, et de l'éducation sur les droits de l'homme et de la femme en particulier. Nous sommes à un moment charnière de coopération avec Madagascar. Pour les prochaines années à venir, les nouvelles perspectives de coopération seront élargies dans le domaine portuaire ", a annoncé François-Xavier Priollaud, le chef de délégation de la région Normandie, à l'issue de cette rencontre avec le président du Sénat.

Partenariat avec le port du Havre. Et lui d'ajouter qu'un nouvel accord de coopération a été conclu depuis l'an dernier, et ce, pour une durée de quatre ans, toujours entre les deux parties. En plus du développement de la gouvernance territoriale, le développement agricole et rural et la formation professionnelle, la coopération s'élargit aux activités maritimes et portuaires. D'autant plus, " un partenariat entre le port du Havre et le port de Toamasina a déjà eu lieu. L'idée est de pouvoir s'inscrire aux grands projets contribuant à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable en menant des actions concrètes aux termes de la crise sanitaire qui ralentit les actions de coopération partout dans le monde ", a enchaîné ce chef de délégation de la région Normandie. Il est à noter que cette délégation normande va rejoindre la ville de Toamasina ce jour en vue d'assister au concours de plaidoyer des lycéens qui est organisé avec la Normandie depuis plus de dix ans, dans le cadre de sa coopération avec Atsinanana.

Plateforme parlementaire. De son côté, le président du Sénat Herimanana Razafimahefa a soulevé que la région Normandie va nouer une coopération avec son Institution, outre le renforcement de sa coopération dans de nombreux domaines. Raison pour laquelle, " cette première nous a invité à assister à la 5e édition du forum mondial Normandie pour la paix qui se tiendra en septembre prochain à Caen. Il s'agit d'un rendez-vous annuel ouvert à tous qui sert d'un lieu de réflexion et d'échanges autour des tensions dans le monde et de la construction de la paix ", a-t-il fait savoir. Force est de faire remarquer que cet événement sera animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde académique et de la société civile. Par ailleurs, le chef de délégation de la région Normandie a évoqué l'importance des Institutions parlementaires en matière de développement d'un pays pour ne citer que le rôle du Sénat en tant que garant des compétences des Collectivités Territoriales Décentralisées. " Les partages d'expériences entre les Sénats malgache et français sont également évoqués. Et toujours autour de ce forum mondial, la constitution d'une plateforme parlementaire sera au menu ", a conclu François-Xavier Priollaud.