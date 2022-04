Madagascar: Septième ART - Laëtitia Ramamonjisoa met les pieds chez " Birth Uk "

La jeune Laëtitia Ramamonjisoa, le talent en devenir de " Birth Uk ".(crédits photos : linkedin - Laëtitia Ramamonjisoa)

La puissante et nouvelle " Birth Uk " vient d'acquérir une nouvelle pépite, la prometteuse cinéaste Laëtitia Ramamonjisoa, une franco-malgache. Elle fait partie de ses talents dont la créativité a acquis une dimension " mondialisée ", de plus en plus recherchée par les temps qui courent.

Son parcours fait rêver les apprentis cinéastes. Elle a fait ses armes, entre autres, chez le collectif Kourtrajmé. Rassemblant des jeunes issu(e)s des quartiers quelque peu difficiles, l'école de cinéma Kourtrajmé a permis à Laëtitia Ramamonjisoa de se créer une expression au ras du bitume.

Elle collabore notamment pour des publicités pour Nike, Reebok, Givenchy et d'autres marques de luxe. Son diplôme d'ingénieure environnementale en poche, elle revient à Madagascar pour le valoriser. C'est durant son concours d'entrée dans cette prestigieuse école qu'elle se fait remarquer, notamment par le réalisateur du film " Les Misérables ", nominé aux Oscars en 2020 et prix du jury au festival de Cannes. Sans doute à cause des deux mondes qui ont tissé une cohabitation dans sa tête. Madagascar et la France.

Extrait de son film " Imani ", un court métrage intense et un grand travail sur les couleurs et le son.

D'ailleurs, elle tient son lyrisme de sa grand-mère, Charlotte Arrisoa Rafenomanjato. Celle-ci est à la fois poète et femme engagée. Pas étonnant de voir le court-métrage, " Imani ", de Laëtitia Ramamonjisoa, combiner cataclysme environnemental et trajectoire humaine.

Si ce produit lui a permis d'ouvrir plusieurs portes. La question environnementale est un sujet qui lui tient à cœur. Certes, " British Uk " est une maison de production en pleine croissance, mais elle a déjà offert au monde du septième art international plusieurs films de grandes factures.