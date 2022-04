Congo-Brazzaville: Championnats de football étrangers - Les Congolais Wissa, Afobe, Akolo, ... buteurs

Des Congolais de l'étranger se sont distingués en club le week-end dernier après la trêve internationale, étant décisifs en clubs: le cas de Wissa avec Brentford, Muleka avec Kasimpasa, Akolo avec Amiens...

Après la trêve internationale avec la pénible élimination des Léopards en barrage de la Coupe du monde Qatar 2022 par les Lions de l'Atlas du Maroc, des championnats nationaux ont repris à l'étranger. Et plusieurs internationaux congolais se sont illustrés par des buts. Buteur avec la sélection à Kinshasa lors de l'égalité d'un but partout entre République démocratique du Congo et le Maroc, Yoane Wissa a le bleu de chauffe. Le 2 avril, Il a marqué pour son retour en club, lors de la large victoire de Brentford face à Chelsea par quatre buts à un.

Entré en jeu à la 85e mn, l'ancien joueur de Lorient, en France, a inscrit le quatrième but de son club d'une somptueuse frappe à la 87e mn. C'est son huitième but avec Brentford, toutes compétitions confondues. Promu cette année en Premier League, Brentford est 14e au classement après trente et une journées de la D1 anglaise.

Toujours en Angleterre, mais en Championship (D2 anglaise), l'on note le but de Benik Afobe Tunani avec Millwall face à Luton Town, à la 81e mn. Les deux équipes se sont quittées sur une égalité de deux buts partout dans un match de la 39e journée. Afobe Tunani a déjà inscrit cette saison dix buts. Millwall est 10e avec 58 points alors que Luton Town occupe la 4e position de la Championship avec 64 points.

De retour en club après un moment difficile en sélection, Chadrack Akolo a offert les trois points de la victoire à Amiens sur la pelouse de Valenciennes, en match de la 31e journée de la L2 française. Akolo a signé le doublé victorieux des Amiénois à la 29e et 33e mn, le match s'étant soldé par deux buts à zéro. L'ancien joueur de Sion et Neuchâtel Xamas (Suisse), passé par Stuttgart et Paderborn en Allemagne, semble prendre du plaisir à Amiens avec déjà un total de six buts inscrits.

Muleka, le " Sniper ", Okita et Bongonga ont aussi marqué...

On l'avait surnommé le " Sniper ". Ancien buteur de Mazembe et de Standard de Liège, Jackson Muleka flambe à Kasimpasa, en Turquie. Lui aussi absent du groupe des Léopards contre les Lions de l'Atlas au barrage du Mondial Qatar 2022, Jackson Muleka a participé à la victoire à l'arrachée de son équipe face à Gazisehir Gaziantep par deux buts à un, en match de la 31e journée.

Il a égalisé pour son équipe à la 41e mn alors que Kasimpasa a été réduit à dix depuis la 35e mn. Son sixième but en sept apparitions avec cette équipe, lui qui y est arrivé à la faveur du mercato d'hiver, prêté par Standard de Liège en Belgique. Kasimpasa a obtenu le but de la victoire à la 90+7e mn. Depuis son arrivée en Super Lig Turque, il ne s'arrête pas de marquer et Kasimpasa qui était dans la zone de relégation à son arrivée occupe actuellement la 11e place au classement.

L'attaquant international Jonathan Okita qui n'a pas été convoqué pour le barrage par Hector Cuper est cependant resté performant en club. Il a pris une part active dans la victoire de NEC Nijmegen face à Caambur au championnat des Pays Bas. Il a été buteur à la 2e mn et passeur décisif à la 78e pour Javier Vet lors du succès de NEC par deux buts à un. Okita a donc un bilan de six buts et six passes décisives cette saison. NEC est 9e au classement après vingt-huit journées du championnat hollandais dominé par l'Ajax qui compte 69 points devant PSV Eindoven (65 points).

Signalons aussi le but de Vinny Bongonga avec Etoile du Sahel de Tunisie face à Jwaneng Galaxy du Botswana en dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique. L'ancien buteur du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, passé par FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi, a marqué le premier but du club de Sousse à la 7e mn, qui l'a emporté par trois buts à deux. Du côté de Jwaneg Galaxy, l'on note le doublé (80e et 85e mn) d'un certain Gilbert Baruti au cours de cette défaite face à Etoile du Sahel. Mais le club de Sousse est éliminé, se classant troisième du groupe C avec six points, derrière l'Espérance sportive de Tunis (quatorze points) et CR Belouizdad d'Algérie (onze points).