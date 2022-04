Congo-Brazzaville: Assainissement - Le maire de Pointe-Noire conseille l'appropriation de la méthode du projet Durquap

Le maire de la ville de Pointe-Noire, Jean François Kando, a animé le 31 mars une conférence de presse, quelques mois avant la fin du projet de Développement urbain et restructuration des quartiers précaires (Durquap) dans sa ville. Il a indiqué que Pointe-Noire devrait s'approprier de la forme d'organisation mise en place par ce projet.

Le maire de Pointe-Noire a rappelé que le projet Durquap est cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale à travers deux quartiers de cette ville, à savoir Tchiniambi 1, dans le quatrième arrondissement Loandjili, et le quartier Mboukou, dans le troisième arrondissement Tié-Tié.

"Aujourd'hui, lorsque nous passons dans ces quartiers, nous constatons qu'un travail formidable a été fait. Ces quartiers ont subi une transformation en profondeur, occasionnant le changement total des conditions de vie des habitants. Il y a lieu désormais, à travers les politiques publiques locales, qu'une sorte d'implémentation soit mise en place pour que ces deux modèles de quartiers soient transférés dans d'autres afin que ceux-ci soient également modernes. La ville de Pointe-Noire devrait s'approprier de la forme d'organisation mise en place par le projet Durquap", a-t-il signifié.

En plus de la restructuration de ces deux quartiers, a-t-il poursuivi, le Durquap est allé un peu plus loin parce qu'à travers un bon adressage, il y a été créé des conditions propices pour la collecte de l'impôt chez le contribuable. Ceci a contribué effacement au renforcement des capacités municipales en termes de la maîtrise de l'espace fiscal. Ainsi, cet adressage pourrait déboucher demain sur un cadastre fiscal.

"On peut donc dire que le projet Durquap a permis le renforcement et la maîtrise réelle et potentielle de la ressource de la collectivité. Un projet intégrateur qui veut qu'en même temps que l'on construit des voiries urbaines, que l'on en profite fiscalement de l'ordre établi dans ces quartiers. Il faut donc remercier le gouvernement de la République qui a eu cette intelligence de travailler avec la Banque mondiale en vue de la réalisation de ce projet. Ce projet n' a pas été mis en place pour régler par un coup de bâton magique tous les problèmes qui se posent à la ville, celui-ci n'a concerné que deux quartiers sur les quatre-vingt-six quartiers que compte celle-ci ", a indiqué le maire.

Pour finir, Jean François Kando a invité les participants à ces retrouvailles à faire une différence entre les travaux liés à la municipalisation accélérée et additionnelle de sa ville et ceux sur la célébration du centenaire de Pointe-Noire prévu le 11 mai prochain. Ainsi a-t-il précisé, les travaux relatifs au centenaire ne s'achèveront pas dans un délai d'un mois. Ce sont des travaux de longue haleine qui débuteront par l'amélioration de l'existant et se poursuivront par d'autres chantiers plus structurants.