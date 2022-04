Angola: L'ambassade rend hommage aux Angolais qui se sont sacrifiés pour la paix

Luanda — La représentation diplomatique angolaise à Cuba a rendu, lundi (4), un simple hommage à tous les enfants héroïques de l'Angola qui, avec brio, dévouement et un grand esprit de sacrifice, ont travaillé pour conquérir la paix.

Dans un message faisant allusion au 4 avril, Journée de la paix et de la réconciliation nationale, elle déclare qu'il s'agit de l'une des plus grandes références historiques, dans la trajectoire de la lutte pour l'affirmation et la dignité du peuple angolais, jetant les bases de la consolidation de la démocratie multipartite, la préservation de l'unité et de la cohésion nationales, ainsi que la reconstruction et le développement du pays divisé.

Dans le message auquel l'ANGOP a eu accès lundi, elle a ajouté que l'Angola célèbre le 20e anniversaire de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale quelques jours seulement après avoir célébré, avec la joie due, la Journée de libération de l'Afrique australe.

Elle insiste sur le fait que ces deux dates sont intrinsèquement liées puisque le 23 mars consacre la glorieuse victoire de la bataille de Cuito Cuanavale sur l'armée de l'horrible régime d'apartheid, qui a rendu possible l'indépendance de la Namibie, la démocratisation de l'Afrique et le début du fin d'un long conflit qui a opposé des frères d'un même pays.

Avec les transformations politiques conséquentes qui ont eu lieu en Afrique australe, il a été possible pour les peuples des pays qui l'intègrent de s'engager sur la voie de la paix, de la démocratie, du développement, du progrès, de la croissance économique et de la coopération mutuelle.

En Angola, avec la signature solennelle, le 4 avril 2002, du mémorandum d'accord entre le gouvernement légitime et l'UNITA, la paix et la réconciliation nationale sont devenues une réalité, et les frères éloignés se sont retrouvés, embrassant la coexistence saine sur la base du respect, tolérance et civilité.

Elle ajoute aussi que le passé était douloureux, plein d'angoisse et de souffrance. "Aujourd'hui, l'engagement de toute la Nation est de tout faire pour éviter et empêcher définitivement le retour de ce nuage sombre et ténébreux qui s'est abattu sur l'Angola et y est resté pendant près de trois décennies".