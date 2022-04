Burkina Faso: Feuille de route de la Transition - Les 4 priorités d'Albert Ouédraogo

Hier 4 avril 2022, le Premier ministre de la Transition, Albert Ouédraogo, s'est soumis à une prescription de la charte de ladite Transition en son article 18, alinéa 2 : "Dans un délai de trente jours après la formation du gouvernement, le Premier ministre présente sa feuille de route de la Transition devant l'Assemblée législative de Transition. Cette présentation ne donne lieu à aucun vote." La ligne directrice du nouveau chef du gouvernement, exposée pendant 38 minutes, se décline en différents points qui vont de la sécurité à la réconciliation nationale en passant par la prise en charge des personnes déplacées.

L'hémicycle était quasi complet en fin de matinée du 4 avril. En plus de 68 des 71 députés qui ont répondu à l'appel nominatif du secrétaire parlementaire, les membres du gouvernement étaient aux côtés du PM, sans oublier les présidents d'institution et les diplomates accrédités au Burkina Faso. L'occupant du perchoir, Aboubacar Toguyéni, après avoir campé le décor de la rencontre par un coup de maillet, a introduit le chef du gouvernement pour décliner sa feuille de route. Ce dernier a d'emblée invité l'auguste assemblée à observer une minute de silence à la mémoire de toutes les personnes arrachées à notre affection du fait du terrorisme. " J'adresse mes sincères condoléances aux familles endeuillées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Je rends un hommage particulier aux Forces de défense et de sécurité, aux Volontaires pour la défense de la patrie, engagés dans cette guerre qui nous est imposée et à laquelle ils ont déjà payé un lourd tribut", a -t-il souligné avant de relever que depuis le 24 janvier 2022, notre pays, le Burkina Faso, a entamé une nouvelle ère de son histoire politique avec l'avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR).

Après un diagnostic de la situation nationale, marquée par une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent, le PM a relevé que sa feuille de route s'articule autour de 4 objectifs stratégiques assortis d'actions visant à atteindre des résultats précis au cours de la période de Transition.

Il s'agit précisément de : lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire ; répondre à la crise humanitaire ; refonder l'État et améliorer la gouvernance et, enfin, œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale.

L'impatience des citoyens

Concernant le premier objectif, son gouvernement, conformément aux orientations du président du Faso, réitérées dans sa dernière adresse à la Nation, ambitionne de renforcer l'efficacité de l'action militaire sur le terrain et d'améliorer la collaboration entre les FDS, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les populations. " Dans ce cadre, la consolidation et l'établissement de partenariats stratégiques ainsi que la réorganisation du dispositif de sécurité nationale sont en cours. Nous avons conscience de l'impatience de nos compatriotes d'observer les résultats rapides sur le terrain. Toutefois, nous sommes convaincus que les actions engagées et celles à venir produiront des résultats attendus", foi du PM. Dans ce volet, la question de la coopération militaire a été abordée par le PM qui a rappelé l'option de son gouvernement de diversifier les partenariats, afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire qui doivent être fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et sur la sincérité. Le président du Faso a annoncé la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix et, selon lui, ils visent à créer les conditions de l'engagement de tous les Burkinabè en faveur d'un retour de nos frères et sœurs en rupture de dialogue avec la Nation.

Sur le plan humanitaire

Concernant le deuxième point de sa feuille de route, le chef du gouvernement a fait remarquer que la détresse des personnes déplacées internes commande à l'ensemble des Burkinabè d'y apporter une réponse humanitaire adéquate. " Mon gouvernement, pour sa part, œuvre déjà à assister les PDI sur tous les sites d'accueil enregistrés par les services en charge de l'action humanitaire... En outre, concomitamment à l'action militaire qui vise à libérer les zones occupées, mon gouvernement travaillera au retour volontaire des personnes déplacées internes dans leurs localités d'origine. A cet effet, il mettra en place un plan de soutien à la réinstallation et à l'insertion socio-économique des personnes déplacées internes et des personnes affectées par le terrorisme. Il accordera, dans ce cadre, une importance particulière à la re-scolarisation des enfants touchés par le terrorisme et à l'aide psychosociale", a-t-il promis.

De la crise alimentaire

Face à la crise alimentaire occasionnée par le déficit céréalier de la campagne agricole 2021-2022, le gouvernement entend, selon le référentiel exposé aux députés, renforcer la mise en œuvre du Plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.

Il s'agit à ce niveau d'intensifier, entre autres, les mesures suivantes :

- l'approvisionnement des boutiques-témoins et le contrôle des prix qui s'y appliquent ;

- la distribution de vivres ou de cash aux ménages cibles affectés par la crise alimentaire ;

- la prise en charge nutritionnelle d'enfants frappés par la malnutrition.

Parlant de refondation de l'État et d'amélioration de la gouvernance,troisième objectif stratégique de la feuille de route du gouvernement, le chef de la primature a été annoncé entre autres mesures : -la suspension des recrutements sur mesures nouvelles en attendant une relecture des textes ; la classification des fonctions techniques au sein de l'administration ; la promotion des compétences techniques et des valeurs dans le choix des directeurs généraux des entreprises et établissements publics de l'Etat ; l'adoption de plans de carrière au sein de l'administration publique et, enfin, la stabilisation du nombre et de la nomenclature des ministères.

Dans le domaine de la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des deniers publics, des audits de la gestion des structures de l'Administration publique ont effectivement commencé le 1er avril 2022.

Pour la promotion d'une bonne gouvernance politique, garante de la stabilité politique et de la démocratie, un projet de loi sera soumis à la représentation nationale en vue d'un nouveau cadre juridique relatif à la création, au financement des partis politiques et au plafonnement des dépenses de campagne. Ces réformes seront consolidées dans le passage à une Ve République. L'institution parlementaire examinera aussi un projet touchant la chefferie coutumière pour un nouveau statut de celle-ci.

A l'issue de l'exposé du PM, les députés n'ont pas été avares en questions même si la tentation d'évoquer des questions sectorielles ou régionales a été grande au point d'amener à s'écarter de l'ordre du jour. C'est pourquoi le PM n'a pas mis plusde 20 minutes à répondre aux questions en rappelant que les membres du gouvernement seront toujours aux rendez-vous pour répondre aux questions orales des députés dans leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale.

La question d'actualité sur le saccage des bars de Béguédo par des membres d'une mosquée a été abordée et le PM a dit que bien des fautifs sont arrêtés et que la loi s'appliquera à eux dans toute sa rigueur.