Burkina Faso: Energie - La SONABEL n'est pas dans un déficit structurel

La ministre de l'Environnement, de l'Energie, de l'Eau et de l'Assainissement, Maminata Traoré/Coulibaly, a effectué une visite à la centrale thermique de Kossodo et à la Direction du transport et des mouvements de l'énergie (DTME) le vendredi 1er avril 2022 à Ouagadougou. Objectifs de cette sortie ministérielle : encourager le personnel de la Société nationale d'électricité du Burkina et s'assurer des dispositions prises par celle-ci pour faire face à la période de pointe qui s'annonce.

Vêtue d'un uniforme des agents de la SONABEL, casque vissé sur la tête, la ministre de l'Energie, Maminata Traoré/Coulibaly, est descendue de son véhicule méconnaissable, du fait de sa mise, et accompagnée du directeur général de la SONABEL, Baba Ahmed Coulibaly, ainsi que de ses proches collaborateurs. Après les salamalecs, les consignes de sécurité sont données pour la visite guidée. La ministre a entamé sa visite par le bâtiment abritant la salle de commande de la centrale, la salle des machines dite " centrale DEUTZ " qui abrite les 4 groupes, le local des cellules 33Kv, le magasin des pièces de rechange et l'atelier de soudure, de même que les bureaux du personnel et la salle de documentation. Ensuite, elle s'est rendue dans le bâtiment appelé " centrale 14MW ", abritant les groupes de marque Wartsila et leurs auxiliaires. Elle a terminé sa visite par le bâtiment dit " Work Shop ", comprenant les bureaux de maintenance et le laboratoire. Fini cette étape, la cheffe du département de l'Energie a mis le cap sur le quartier Patte-d'oie, où se trouvent d'autres installations. Là-bas, à la Direction du transport et des mouvements de l'énergie (DTME), les installations servent au stockage et à la distribution de l'électricité venue des centrales hydroélectriques de Bagré et de la Côte d'Ivoire. Elle a également visité la salle de commande qui abrite des équipements de pointe. Mais les scribouillards n'y ont pas eu accès, compte tenu de la sensibilité des lieux.

Lors de cette sortie de terrain, la ministre de l'Energie a encouragé et félicité le personnel pour le travail abattu quotidiennement pour satisfaire les populations en matière d'électricité. Le personnel a évoqué quelques difficultés, à savoir les pannes des groupes électrogènes et la perte d'énergie due au vieillissement de certains équipements. " Je suis satisfaite de cette visite. Vous savez que le problème énergétique est crucial au Burkina Faso. Nous avons besoin de satisfaire les populations mais derrière cela, il y a un grand investissement pour fournir cette énergie. Donc il est normal pour moi d'effectuer cette sortie de terrain pour faire l'état des lieux afin de comprendre comment le personnel se démène pour satisfaire les besoins des populations en matière d'électricité et également voir quel type d'équipement est nécessaire pour fournir l'énergie. J'ai pu voir la centrale thermique de Kossodo, qui a un besoin de carburant d'un montant de 100 millions par jour et cela est énorme. Je suis passée au service de transport de l'énergie. A ce niveau, est stockée l'énergie venue des centrales hydroélectriques et solaires et qui est redistribuées aux consommateurs. C'est un travail de longue haleine qui se fait au quotidien et qui requiert un personnel dédié. Je suis satisfaite mais je le serais davantage si tous les Burkinabè avaient accès à l'énergie, ce qui exige des moyens colossaux et la disponibilité du personnel ", a confié la ministre de l'Energie, Maminata Traoré/Coulibaly.

Et d'ajouter : " Il y a des difficultés, car par moments il y a la perte d'énergie, des groupes en panne, ce qui met constamment le personnel en alerte. Pour minimiser cela, il faut améliorer l'investissement puisque les équipements évoluent avec le temps. Il faut doter la SONABEL de technologies de pointe pour également réduire la charge de travail ". Pour le directeur général de la SONABEL, Baba Ahmed Coulibaly, la nationale de l'électricité n'est pas dans un déficit structurel. " Il y aura moins de coupures d'électricité cette année, car elle dispose d'assez d'énergie pour couvrir les besoins de la population ", a-t-indiqué. Et de préciser : " Il peut y avoir des imprévus, comme dans tout domaine. Et cela peut entraîner des délestages qui peuvent survenir, surtout avec cette période de pointe difficile à gérer. Ce serait osé de dire qu'il n'y aura pas de délestages. Ce que nous pouvons dire par contre, c'est que théoriquement, nous couvrons les besoins des populations cette année. Notre marge est limitée. Il y a certains aléas qui peuvent causer des déficits au moment de la pointe ".