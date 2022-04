Afrique Australe: L'Organe de politique de défense de la SADC analyse la situation au Mozambique

Luanda — La situation sécuritaire en République du Mozambique a été au centre des travaux de la réunion extraordinaire du Comité ministériel de l'Organe de la SADC pour la politique, la défense et la sécurité, qui s'est tenue samedi (3), à Pretoria, Afrique du Sud.

Selon une note du ministère des Relations Extérieures (Mirex) à laquelle l'ANGOP a eu accès, lors de cette réunion, la délégation angolaise a été dirigée par la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça.

Au cours de la réunion, les délégués ont été informés des progrès réalisés par la mission de la SADC au Mozambique (SAMIM) au cours des trois (3) derniers mois, ainsi que de l'état des contributions supplémentaires des pays à l'organisation à l'appui de celle-ci.

La délégation angolaise comprenait également le secrétaire d'État à l'intérieur, José Bamoquina Zau, le commandant général de la police nationale, le commissaire général Arnaldo Manuel Carlos, ainsi que les ambassadrices angolais en Afrique du Sud, Maria Filomena Telo Delgado, au Botswana, Beatriz Morais, et de hauts fonctionnaires des ministères des Relations Extérieures, de la Défense nationale et des Vétérans de la Patrie et de l'Intérieur.

Comme défini dans les statuts de la SADC, l'Organe de politique, de défense et de sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe coordonne la coopération dans les domaines de la défense, de la politique et de la sécurité et a une structure bipartite, composée d'une "troïka", qui fonctionne sur une base tournante annuelle.

La " troïka " comprend le président, le vice-président et le président sortant, et un comité ministériel, soutenu par un corps de hauts fonctionnaires.

D'autres objectifs non moins importants sont la promotion de la paix et de la stabilité dans la région, le développement durable et la lutte contre le sida, et la réaffirmation des héritages socioculturels africains.