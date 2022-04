Congo-Kinshasa: Kabila, redevenir Chef d'Etat pour subir le " diktat " du Premier ministre - ce à quoi on astreint Félix Tshisekedi ?

Le Pprd a célébré le 31 mars 2022 ses 20 ans d'existence avec pour nouvelle principale l'annonce informelle, par ses proches, de son retour aux affaires à la faveur de la présidentielle de 2023.

Au-delà du débat sur son statut de sénateur à vie - il paraît qu'il rendrait incompatible sa participation à une autre compétition électorale, argument récusé par les Kabilistes - il se posera, en cas d'éligibilité et de victoire, la problématique de la conduite de la politique de la Nation prévue à l'article 91 de la Constitution.

La répétition étant la mère de la science, les alinéas 1 et 2 de cet article sont ainsi formulés : " Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la nation ".

Au cours du mois de mars dernier, la chronique a été abondamment consacrée à la révision ou à la re-visitation de la Constitution, particulièrement à l'article 91.

Les réactions sont allées dans tous les sens, certaines jusqu'à qualifier d'hérésies scientifiques les arguments développés.

En d'autres termes, des Kabilistes - pas tous évidemment - qui sont montés au créneau ont récupéré à leur compte le cri d'animation " Ekozala bongo, ekotikala bongo " de Zaïko Langa Langa.

Pourtant, parmi les références citées, il y a les stades municipaux - dont celui de Bandalungwa à Kinshasa - promis par le candidat à la présidentielle de 2011 Joseph Kabila. Les travaux avaient démarré avec pompe pour être suspendus sans tambour ni trompette.

Aux élections de 2018, les jeunes de Kinshasa, Bunia, Matadi, Goma, Bukavu et Uvira ont sévèrement sanctionné les candidats Fcc.

Dans la dernière livraison justement intitulée " Constitution à la Zaïko : Ekozala bongo, ekotikala bongo ", une interpellation a été faite : si, pour les stades de football, le Premier ministre, chef du Gouvernement, n'a pas jugé utile de dépenser l'argent du Trésor public, que devrait-il en arriver aux promesses plus importantes comme l'eau (mayi) et l'électricité (moto) ?

L'occasion faisant le larron, il est bon de rappeler que trois des quatre Premiers ministres Chefs du Gouvernement en vie à avoir conduit la politique de la Nation ont quitté la famille politique de Joseph Kabila, certains ayant d'ailleurs basculé dans l'Opposition pendant que Joseph Kabila les gardait en fonction au grand dam de ses partisans : Adolphe Muzito, Augustin Matata Ponyo et Samy Badibanga ont refusé d'assumer la responsabilité du bilan du Raïs.

Il va sans dire que Félix Tshisekedi vivra la même épreuve puisque ni Sylvestre Ilunga Ilunkamba, ni Jean-Michel Sama Lukonde n'assumeront la responsabilité de son bilan, encore moins l'Union sacrée !

Faudrait-il que la RDC continue d'évoluer dans le schéma privant le Président de la République, élu pourtant au suffrage universel direct, du droit de conduire la politique de la Nation sous prétexte d'une prérogative exclusivement réservée au Gouvernement ?

C'est vrai que nous sommes en régime semi-présidentiel. Les évidences politico-culturelles font cependant qu'en Afrique ce type régime fonctionne difficilement.

Aussi bien au sein de la CEEAC que de la Sadc et, maintenant, de la Cae, on a des régimes soit présidentiels, soit parlementaires, la tendance étant favorable aux présidentiels.

Aussi, là où on a des Premiers ministres, ceux-ci, solidairement avec leurs Gouvernements, répondent de leur gestion aux Chefs d'État et non aux parlements.

C'est tout à fait logique dans la mesure où ce sont des Chefs d'Etat qui sont élus au suffrage universel direct, et il leur revient la charge et la responsabilité de conduire la politique de la Nation.

L'exception rdcongolaise qui pouvait se justifier avant les élections de 2006 n'avait plus sa raison d'être après ce scrutin.

16 ans après, on en réalise le résultat non pas en termes des 5 Chantiers ou Révolution de la Modernité, ni en termes de " Le Peuple D'abord " , mais en termes de la responsabilité à assumer devant l'Etat, le Peuple et la Nation.

Autant Félix Tshisekedi a sa vision, autant Joseph Kabila avait la sienne. Et cette vision " vendue " à l'électorat s'impose au vainqueur comme Politique de la Nation à conduire.

Comment alors peut-on faire valoir une vision et la concrétiser au moyen de la conduite de la politique de la Nation lorsqu'on n'exerce pas cette prérogative !

C'est un non-sens.

Moralité : dès lors qu'ils ne voudraient pas, au cas où le retour du Raïs aux affaires est légalement possible, revoir leur leader privé par le Premier ministre du droit de conduire la politique de la Nation au motif pour ce dernier d'être le chef du Gouvernement détenteur de ce droit, les Kabilistes n'auraient ni aujourd'hui, ni demain tout argument contraire à lui opposer si jamais Félix Tshisekedi ou un autre candidat à la présidentielle venait à réclamer le même droit !

Autrement, comme relevé et souligné dans la dernière livraison, au cri d'animation " Ekozala bongo, ekotikala bongo " de Zaïko Langa Langa, il va falloir ajouter " Toza ko rond-point " de Quartier latin. C'est-à-dire, empêcher la RDC de se libérer d'un article tout ce qu'il y a d'assassin ...