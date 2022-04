Togo: L'invite de Ourna Gnanta aux autorités - " Soignez davantage le discours et tenez suffisamment compte de l'environnement psycho-social "

" La situation que traverse le secteur de l'éducation interpelle plus d'un et suscite des inquiétudes surtout face à la résurgence de certains comportements que nous pensions avoir laissé derrière nous.

Notre pays n'a plus besoin de vivre ces événements. De façon citoyenne j'en appelle à un dialogue constructif qui prenne en compte les réalités du moment et les enjeux et défis liés à la transformation profonde de ce secteur. A nos jeunes frères et sœurs élèves, nous vous prions d'arrêter ces actes de violence qui ne nous font pas honneur et qui ne font pas honneur à vos enseignants que croyez défendre. Ils ne vous ont jamais enseigné l'incivisme. Laissez chacun jouer son rôle. À l'autorité, dans un esprit d'humilité, de responsabilité et d'apprentissage continu, le discours doit être davantage soigné et tenir suffisamment compte de l'environnement psycho-social. Que la sagesse prévale dans la recherche des solutions aux différents problèmes.

Dieu bénisse le Togo ".