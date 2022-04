Angola: Le ministre de l'Énergie et de l'Eau annonce l'agrandissement du canal de Cafu

Ondjiva (Angola) — Le canal de transfert d'eau du fleuve Cunene, de la région de Cafu à Ondombodola, à Cunene, sera étendu à 165 kilomètres et 31 chimpacas (réservoirs d'eau), a annoncé lundi, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Avec une longueur actuelle de 160 kilomètres de canal ouvert et un ensemble de 30 chimpacas, le système a été inauguré lundi par le Titulaire du pouvoir exécutif, João Lourenço, au profit d'environ 235 mille habitants, 250 mille animaux et l'irrigation de 15 mille hectares de champs agricoles.

Le ministre a dit que les travaux d'extension de cinq kilomètres supplémentaires et d'un autre chimpaca commenceront la semaine prochaine, mais sans changement de la valeur initiale.

Il a informé que, de cette manière, c'est un autre gain pour la région, car cela permet d'augmenter la disponibilité de plus d'eau pour les populations résidant le long et autour du canal, empêchant ainsi les familles et leur bétail d'immigrer vers d'autres zones.

Il a rappelé que l'Exécutif a mis en œuvre le Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA), évalué à plus de cinq milliards de dollars, pour lutter contre les effets négatifs de la sécheresse dans les provinces de Cunene, Huíla et Namibe, au cours des six prochaines années.

La gouverneure de Cunene, Gerdina Didalelwa, a souligné l'importance du projet qui fournira de l'eau à la population, le considérant comme l'un des plus gros investissements dont la province a bénéficié depuis la conquête de l'indépendance nationale.

La responsable a appelé la population à prendre soin de cette infrastructure, afin que ce qui se passe dans le pays, le vandalisme des équipements sociaux, qui met en péril son fonctionnement normal, ne se produise pas.

Le projet, situé dans le village de Cafu, commune de Xangongo, municipalité d'Ombadja, à 135 kilomètres de la ville d'Ondjiva, fait partie des trois premières structures de lutte contre les effets de la sécheresse, agréées pour la province de Cunene.