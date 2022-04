Nigeria: Les Évêques - "Le gouvernement doit cesser de faire l'autruche et garantir la sécurité de ses citoyens"

Abuja — " Le gouvernement doit cesser de faire l'autruche sur les questions de sécurité et assumer la responsabilité d'arrêter et de poursuivre ceux qui terrorisent les Nigérians innocents ", déclarent les Évêques nigérians dans un communiqué sur la grave situation d'insécurité dans le pays. Faisant référence à l'attaque du train Abuja-Kaduna le 28 mars dernier (voir Fides 30/3/2022), les Évêques soulignent que "la ligne ferroviaire d'Abuja à Kaduna a été le filet de sécurité pour des milliers de voyageurs se déplaçant entre les deux villes. Maintenant, les terroristes ont montré que personne n'est en sécurité sur cette route".

" La semaine dernière, plus de 200 terroristes à moto ont effrontément traversé la piste de l'aéroport international de Kaduna en plein jour, tuant au moins une personne (voir Fides 28/3/2022) ", rappellent encore les Évêques. Tout cela s'est produit peu de temps après la poursuite des attaques et des meurtres brutaux perpétrés par des terroristes sans visage dans les communautés du sud de Kaduna et dans de nombreuses autres régions de la Middle Belt.

" Le fait que toutes ces atrocités contre le peuple et la nation aient lieu sans une seule arrestation ou un seul procès, semble rendre crédible la croyance répandue que le gouvernement est complaisant, impuissant ou compromettant ", ont-ils déclaré dans la déclaration reçue par Fides. "Compte tenu des milliards de nairas alloués à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ces derniers temps, il est difficile d'imaginer qu'un grand nombre de terroristes, qui ont semé la terreur sur des citoyens désarmés et respectueux de la loi, puissent disparaître en plein jour sans laisser de trace. Il est en effet très difficile de croire que notre appareil de sécurité manque d'intelligence ou de capacité pour combattre et vaincre les terroristes dans notre nation. Les Nigérians en ont assez des excuses peu convaincantes et des fausses promesses du gouvernement pour lutter contre les terroristes."

"Notre pays est depuis longtemps au bord du précipice d'un État en faillite. Le gouvernement devrait donc cesser de faire l'autruche alors que la nation saigne abondamment et prendre des mesures urgentes pour démasquer les terroristes et leurs commanditaires sans plus attendre", ont averti les Évêques.

Leur voix a été rejointe par celle de Mohammed Sa'ad Abubakar III, sultan de Sokoto et président de la Jama'atu Nasril Islam, l'union des organisations islamiques du Nigeria, qui a dénoncé dans une déclaration les actes de violence continus qui, selon lui, risquent d'être acceptés "comme faisant partie de notre vie" et d'avoir des effets délétères sur le psychisme des Nigérians. Le sultan a également critiqué le laxisme du gouvernement, déclarant que "tout gouvernement incapable de protéger la vie de ses citoyens a perdu la justification morale de son mandat, telle qu'énoncée à la section 33(1) de la Constitution de la République fédérale du Nigeria".