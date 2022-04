Algérie: Futsal (Tournoi de la presse) - Coup d'envoi de la compétition à la coupole de l'OCO

Alger — Le coup d'envoi du tournoi de Futsal, de la presse nationale, a été donné, lundi en soirée, à la coupole de l'office du complexe olympique (OCO), en présence du président du Comité olympique et sportif algérien (COA), du directeur général du complexe, de plusieurs invités d'honneur, ainsi que des initiateurs de l'événement organisé pour commémorer la Journée mondiale de la liberté de la presse, coïncidant avec le 3 mai de chaque année.

Les matchs de la journée ont donné lieu aux succès de l'équipe de Hayet TV et Horizons face à, respectivement, El Moudjahid (5-0) et El Watania TV (2-0), pour le compte de la première journée du groupe (A).

La journée du mardi offre deux autres rencontres du groupe (B), considéré comme le plus relevé des quatre groupe. Le premier match mettra aux prises à 22h30, Ennahar TV à El Biled TV et le second, prévu juste après, opposera Beur TV à la Radio nationale. La 5e équipe du groupe, Echourouk News, sera exemptée.

Le tournoi de Futsal de la presse nationale se poursuivra, le lendemain (mercredi 6 avril), avec les rencontres du groupe (C), qui verront l'entrée en lice de l'équipe de l'APS (Algérie presse service) qui défiera Ennahar Online (22h30), et El Fedjr qui sera opposé à l'équipe d'Awrès, lors du second match du groupe.

Il est à rappeler que le tournoi de Futsal de la presse nationale est programmé du 4 au 27 avril, avec la participation de 18 équipes de différents médias nationaux qui ont répondu favorablement à l'initiative de l'Organisation Nationale des Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA).

Les 18 équipes ont été réparties en quatre groupes, deux de quatre équipes et deux de cinq. Après un premier tour joué en mini-championnat, les deux premiers de chaque groupe passeront aux quarts de finale.

Deux matchs sont programmés chaque jour et à partir de 22h30, et chaque match s'étalera sur 40 minutes (20 par mi-temps), avec un répit de quelques minutes entre les deux périodes, selon le règlement Futsal.

"Chaque équipe participante est autorisée à engager un effectif de douze joueurs au maximum, en plus de trois dirigeants. Le tournoi est ouvert aux journalistes des différents organes de presse, en plus des autres assimilés (photographe, cameraman,...)", selon les organisateurs.

L'édition 2022 du tournoi a été dédiée à la mémoire de quatre confrères récemment décédés à savoir, Adlene Hamidechi, Adléne Chouial, Skandar Sidi Mohamed et Abdelkader Djebloune, qui ont marqué par leurs écrits, la scène sportive nationale.