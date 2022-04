Maroc: Accroissement de 17,13% du résultat net consolidé du groupe HPS en 2021

Le résultat net consolidé du groupe HPS (une multinationale leader dans la fourniture de solutions et services de paiement) a enregistré un accroissement de 17,13% à l'issue de l'exercice 2021 par rapport à celui de 2020.

Selon les résultats annuels rendus publics par les responsables de ce groupe, le résultat net consolidé s'est affiché à 99 millions de dirhams (MMAD) contre 84,39 MMAD en 2020. Les responsables du groupe HPS expliquent l'évolution constatée par <<l'amélioration du résultat financier et la baisse du résultat non courant sous l'effet des charges non courantes liées à la nouvelle organisation (5,9 MMAD) et de la mise en place de la contribution sociale de solidarité au Maroc (2,5 MMAD).>>

En 2021, HPS a réalisé des revenus consolidés de 833,3 MMAD, en hausse de 14,4%, avec une accélération durant le second semestre liée notamment à l'amélioration du contexte sanitaire au niveau mondial. Selon les responsables de HPS, cette croissance repose sur la croissance organique des activités du Groupe dont les revenus augmentent de 4,8% et la contribution des nouvelles acquisitions, avec une croissance externe des revenus de 9,6%.

Le groupe HPS réalise 41,7% de ses revenus en Afrique, 27,3% en Europe, 18,4% au Moyen Orient, 8,0% dans les Amériques et 4,6% en Asie. Les charges d'exploitation connaissent une évolution de 13,31%, passant de 608 MMAD en 2020 à 689 MMAD un an plus tard. HPS enregistre un EBITDA de 188,7 MMAD, générant une marge EBITDA de 22,6% en amélioration de 0,6 point par rapport à 2020, souligne la direction du groupe. Elle indique à ce titre une augmentation de 11,3% des achats et charges externes, en lien avec la hausse des charges de sous-traitance et des frais de déplacement ayant repris avec la levée progressive des restrictions sanitaires, une hausse de 17,1% des charges de personnel, liée à l'augmentation organique des effectifs (+11,5%) et l'intégration des nouvelles acquisitions. La performance découle également de la progression des frais liés à la recherche & développement, qui représentent 12,4% des revenus consolidés.

Concernant le résultat d'exploitation, il a connu une progression de 20% à 144,431 MMAD contre 121 MMAD en 2020:

Sur les perspectives du groupe, la direction de HPS estime que grâce à la solidité de ses fondamentaux, à la diversité de ses business modèles et à son effort soutenu de Recherche & Développement, le groupe HPS est positionné pour profiter pleinement de l'évolution actuelle de l'industrie du paiement à l'échelle mondiale. Elle ajoute que la nouvelle organisation, la stratégie de renforcement des Delivery Centers pour supporter localement le développement des activités à l'international et la mise sur le marché futur de la version 4 de PowerCARD devraient continuer à porter la croissance organique du Groupe durant les prochaines années et permettre de renforcer la contribution des revenus récurrents. Par ailleurs, ils ajoutent qu'après l'intégration réussie de ICPS et de IPRC, le Groupe ambitionne d'accélérer son développement grâce à sa stratégie de croissance externe.