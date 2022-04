Cote d'Ivoire: Eco-diplomatie - SEM Bafétigué Ouattara engage le renforcement des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Ontario au Canada

A l'occasion de sa visite officielle dans la province de l'Ontario, accompagné du Consul honoraire de Côte d'Ivoire à Toronto, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, S.E.M Bafétigué Ouattara a offert un cocktail dinatoire aux hommes d'affaires et chefs d'entreprises, aux responsables universitaires de Toronto, aux Ivoiriens ainsi qu'aux amis de la Côte d'Ivoire. C'était le 31 mars 2022 à l'hôtel Marriott Courtyard de Toronto.

Les hommes d'affaires canadiens invité à choisir la destination Côte d'Ivoire:

A ce rendez-vous, le chef de la mission diplomatique a invité les hommes d'affaires et opérateurs économiques canadiens à choisir la Côte d'Ivoire comme destination pour leurs futurs projets d'investissement.

" En effet, mon pays voudrait faire du Canada, un partenaire de choix dans sa marche vers l'émergence en vue du bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi je veux lancer un appel aux opérateurs économiques canadiens dont l'expertise est connue de tous, à venir saisir les nombreuses opportunités qu'offre le pays, à travers son Plan National de Développement (PND 2021-2025) ", a expliqué l'Ambassadeur Bafétigué Ouattara au cours de ce dîner d'au revoir, en forme d'un bilan de son séjour en terre ontarienne.

Durant ces cinq derniers jours, le Chef de Mission a eu un agenda chargé. D'abord, des rendez-vous de haut niveau avec des personnalités politiques de premier plan telles que SE. Mme l'Honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenant-gouverneure de la province, Ted Arnott, Président de l'Assemblée législative de l'Ontario et enfin Norm Miller, Assistant parlementaire du premier ministre de l'Ontario et ministre des affaires intergouvernementales de la province. Lire aussi: Coopération: L'Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada SEM Bafétigué Ouattara en visite de travail dans l'Ontario Avec ces dirigeants, les échanges ont porté sur la coopération bilatérale et la nécessité de renforcer les relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et la province de l'Ontario.

Au cours de cette visite, l'ambassadeur ivoirien a ensuite rencontré des hommes d'affaires et des responsables d'établissements universitaires. Ainsi, le chef de la mission diplomatique a successivement eu des séances de travail avec les responsables des compagnies minières BARRICK GOLD Corporation et ROXGOLD FORTUNA impliquées dans des projets d'exploitations en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Ouattara a également échangé avec les responsables académiques du " Collège BORÉAL ", de l'Université de Toronto et de l'Université RYERSON. Avec chacun d'eux, l'Ambassadeur a fait le point sur leurs activités, les rapports avec les populations locales, les questions de mobilité estudiantine ainsi que les perspectives de coopération entre universités et grandes écoles dans le cadre de la formation des étudiants ivoiriens.

Des réformes pour renforcer l'attractivité du pays:

En Côte d'Ivoire, le gouvernement ne cesse de multiplier les réformes pour renforcer l'attractivité du pays. Pour ce faire, un guichet unique de facilitation des formalités des entreprises et des tribunaux de commerce pour faciliter le règlement des litiges commerciaux ont été créés. Pour l'ambassadeur Ouattara, la Côte d'Ivoire est prête : " C'est dans cette perspective qu'ayant pris la pleine mesure de la puissance économique de l'Ontario, de son génie industriel ainsi que de son expertise reconnue dans divers domaines dont l'innovation technologique et la technologie verte, la Côte d'Ivoire entend raffermir davantage sa coopération avec cette province afin d'accélérer la réalisation de son ambition de devenir une nation prospère et démocratique. En effet, mon pays voudrait faire du Canada, un partenaire de choix dans sa marche vers l'émergence ", a-t-il ajouté.

Profitant de ce séjour, l'Ambassadeur Ouattara a pu rencontrer ses compatriotes ivoiriens. Cette rencontre a permis d'exhorter cette importante diaspora à prendre une part active dans le développement de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il les a notamment invités à mutualiser leurs efforts, leurs expériences et leurs expertises pour constituer une véritable force économique qui, en s'imposant d'abord au Canada, pourrait constituer par la suite, un important levier pour le développement du pays. Arrivé en Ontario le 28 mars 2022, S.E.M. Bafétigué Ouattara est reparti cinq jours plus tard avec l'espoir d'avoir raffermi les ponts entre Yamoussoukro et Ottawa.

Fratmat.info avec Sercom Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada