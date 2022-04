Cote d'Ivoire: Autisme - Des structures de lutte reçoivent 2,5 millions de FCfa

À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le 2 avril, l'Ong Charitis a procédé, samedi, à la remise de chèques d'un montant de 2,5 millions de FCfa à cinq structures qui s'investissent dans l'accompagnement des autistes et trisomiques de Côte d'Ivoire.

Cette journée vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Ce fut le moment choisi par l'Ong humanitaire Charitis pour rendre hommage et honorer les organisations et structures dédiées à cette cause. La Page Blanche, le centre Marguerite Te Bonle, le Campse, l'Association autisme Côte d'Ivoire (2aci) et l'Ong Les enfants d'Esther ont reçu la somme de 500 000 FCfa chacune.

Selon le président du Conseil d'administration de Charitis, Guy Stéphane Ayémou, ces dons visent à renforcer leurs capacités ainsi qu'à dynamiser le dispositif d'accompagnement des autistes. Au-delà de la cérémonie d'hommage, Dr Anna-Corinne Bissouma, chef de service du centre Marguerite Te Bonle, a planché sur le thème : " Initiatives privées et publiques pour l'insertion sociale des autistes et trisomiques ". L'autisme est un trouble du déveleppement qui se manifeste par une altération de la communication et des interactions sociales.

À l'en croire, la Côte d'Ivoire accuse un retard important en matière de diagnostic et d'accompagnement des personnes autistes, malgré les efforts déployés. La socialisation des enfants demeure un problème pour les parents, d'où leur plaidoyer auprès du gouvernement pour leur prise en charge. Ce cadre d'échanges a aussi permis aux autistes d'exprimer leurs talents à travers diverses prestations. L'artiste-musicien Shaoleen a été fait ambassadeur de bonne volonté de Charitis. L'autisme est une réalité très présente dans la mesure où ce type de handicap touche une personne sur 160 dans le monde. Le monde médical est aujourd'hui encore très divisé.